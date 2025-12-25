Trump anunció el inmediato inicio de ataques terrestres contra el narcotráfico en América Latina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su país pondrá en marcha de manera inminente ataques terrestres contra cárteles de la droga en América Latina, lo que causó fuertes repercusiones, en medio del conflicto con Venezuela.
El anuncio fue realizado durante su discurso de Navidad ante las fuerzas armadas, de acuerdo con un informe de la agencia Xinhua al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.
En ese mensaje, Trump sostuvo que Estados Unidos se encuentra “ahora atacando por tierra” en el marco de la lucha contra las organizaciones narcotraficantes.
Al mismo tiempo, Trump afirmó que las operaciones desplegadas permitieron una reducción del 96% del narcotráfico por vía marítima.
El mandatario también dedicó un reconocimiento especial a la tripulación del portaaviones USS Gerald R. Ford, que se encuentra actualmente desplegado en el Caribe como parte de las acciones de seguridad regional.
Fuente: Noticias Argentinas