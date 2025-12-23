Un hombre le disparó por la espalda a una chica de 16 años y la dejó paralítica

Según muestra el video, el cliente que estaba a su lado se subió rápidamente al auto que conducía su familia y huyó de la escena. Los disparos fueron desde la esquina y apuntaban hacia todos lados.

A la chica la cargaron en brazos entre tres y la subieron a un auto para trasladarla de urgencia al Hospital Teresa Germani.

El atacante había tenido una pelea con uno de los hermanos de la víctima. Este último se fue a su casa, sin embargo, el agresor volvió con su moto y le disparó a la adolescente para vengarse.

chica La Matanza. Una chica quedó paralítica al recibir dos disparos por la espalda como parte de una venganza.

“Tiraban tiros, pudo haber sido cualquiera. Había una persona que estaba en un coche con los hijos y la señora. El hombre fue a comprar. Tuvo tanta suerte la chica, que le pegaron dos tiros, habiendo un montón de gente, pudo haber sido para cualquiera”, contó la mujer.

Luego del episodio, la familia de la víctima fue a tomar represalias en la casa del acusado. En ese contexto, la madre del supuesto agresor fue herida con un tiro en la cabeza, y se encuentra en gravísimo estado.

Como última escena de esta secuencia de extrema violencia, la familia del atacante volvió a la casa de la víctima de 16 años, para intentar prender fuego la vivienda.

Después de una serie de allanamientos, el agresor se entregó en sede policial. La causa fue caratulada como homicidio en grado de tentativa y quedó en manos del fiscal Federico Medone, de la Fiscalía Descentralizada N° 3 de Laferrere.

Fuente: tn.com.ar