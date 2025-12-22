Un hombre fue encontrado muerto dentro de una heladera en desuso.

De acuerdo al relato de algunos vecinos al medio local LM Neuquén, la víctima habría tenido una pelea con un hombre horas antes de ser encontrado muerto. Una versión indicaba que Ortega habría sido atacado por otro vecino tras una discusión por el robo de una billetera.

El Personal de la Comisaría 18ª que arribó al lugar del crimen constató que el hombre estaba fallecido. Un jefe policial confirmó que la alerta llegó antes del mediodía. "Personal de la comisaría 18 es alertado por un vecino que había encontrado a otro vecino sin vida en el domicilio", comentó.

El uniformado precisó que "no era una heladera enchufada, sino la carcasa de una heladera en desuso, sin puerta, que estaba tirada en el patio. El cuerpo estaba dentro de esa heladera".

El comisario inspector Juan Barroso, a cargo de la investigación, detalló que “en medio de una pelea, lo agrede. Mediante golpes de puño le provoca la muerte“ y destacó que autor del crimen sería un joven de 22 años, quien ya fue detenido luego de un allanamiento. Ambos se conocían desde hacía tiempo y vivían a pocos metros de distancia.

Crimen muerto peritajes

El examen preliminar del cuerpo realizo por peritos de Policía Científica, reveló un cuadro de extrema violencia. "Tenía múltiples traumatismos en distintas partes del cuerpo, con lesiones en la cabeza, en la zona del tórax y en los brazos, con señales de autodefensa", reveló el jefe policial.

Barroso aseguró que no se advierten heridas de arma blanca ni de arma de fuego. "No tiene ningún tipo de lesión de ese tipo. Todo indica golpes de puño y posiblemente algún objeto contundente", dijo.

El comisario señaló además que el joven sospechoso se acercó al personal policial y se puso a disposición de la Justicia. La causa quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal, mientras que en las próximas horas se realizará la audiencia de imputación de cargos.