El desgarrador video de un hombre compartiendo los últimos minutos con su perro

Un hombre compartió un emotivo video entre lágrimas: los últimos minutos que pasó compartiendo con su mascota y fiel compañero. El momento conmovió profundamente a miles de cibernautas en las redes sociales, pues logró conectar con las fibras más sensibles, e incluso algunos recordaron a sus mascotas fallecidas.
El video de despedida
La escena captada en cámara muestra a un hombre con el corazón roto despidiéndose de Lomito, su perro. El video refleja con crudeza lo difícil que puede ser decirle adiós a una mascota, pues si alguna vez atravesaste una pérdida así, es inevitable que te conmueva. Para muchos puede ser uno de los momentos más dolorosos de la vida.
El video acumula miles de comentarios y reacciones como: "No se lo deseo a nadie" y "Es el peor momento de mi vida". La comunidadrespondió con empatía, mensajes de apoyo y compartiendo experiencias similares.
Por qué duele tanto la pérdida de una mascota
Perder una mascota con la que has compartido años de convivencia es un fuerte golpe emocional. Quizás para las personas que no comparten el amor de cuidar un animal doméstico, ver sufrir a alguien por la pérdida de su perro o gato puede resultar una "exageración".
La ciencia ha demostrado que la muerte de tu mejor amigo de cuatro patas llega a ser igual o más duro que sufrir la muerte de un familiar. Según dijo la psicóloga Julie Axelrod a The Conversation, la pérdida de un perro “es tan dolorosa porque los propietarios no pierden sólo a una mascota, puede significar la pérdida de un amor incondicional, de un compañero que les brinda seguridad y comodidad”.
Este amor incondicional que encontramos en las mascotas, pocas veces se encuentra en las interacciones humanas. La satisfacción que sienten los humanos con sus compañeros de vida es la raíz por la que florece una relación sentimental tan fuerte.
Nadja Geiperts terapista de LA Family Therapy comentó para la revista especializada en psicología PsychCentral que sólo los dueños viven fuertemente este duelo. “Tu relación es completamente única y tu mascota es insustituible”, recalcó Geiperts.