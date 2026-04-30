El desgarrador video de un hombre compartiendo los últimos minutos con su perro

Embed - El Heraldo de Mexico on Instagram: " Un hombre comparte entre lágrimas los últimos minutos con su fiel compañero La escena captada en cámara muestra a un hombre con el corazón roto despidiéndose de su perrito, un momento que conmovió profundamente a miles de usuarios en redes sociales. El video refleja la intensidad del vínculo entre humanos y mascotas, y cómo la despedida puede ser uno de los momentos más dolorosos de la vida. Ya acumula miles de reacciones y comentarios como: “No se lo deseo a nadie” y “Es el peor momento de mi vida”. La comunidad digital respondió con empatía, compartiendo experiencias similares y mensajes de apoyo. Una muestra de que el amor por los animales trasciende y conecta a millones, incluso en los momentos más difíciles. #Mascotas #Despedida #Viral" View this post on Instagram

Por qué duele tanto la pérdida de una mascota

Perder una mascota con la que has compartido años de convivencia es un fuerte golpe emocional. Quizás para las personas que no comparten el amor de cuidar un animal doméstico, ver sufrir a alguien por la pérdida de su perro o gato puede resultar una "exageración".

La ciencia ha demostrado que la muerte de tu mejor amigo de cuatro patas llega a ser igual o más duro que sufrir la muerte de un familiar. Según dijo la psicóloga Julie Axelrod a The Conversation, la pérdida de un perro “es tan dolorosa porque los propietarios no pierden sólo a una mascota, puede significar la pérdida de un amor incondicional, de un compañero que les brinda seguridad y comodidad”.

Mujer abraza a su perro Muchas personas acuden a terapia para afrontar la pérdida de su mascota.

Este amor incondicional que encontramos en las mascotas, pocas veces se encuentra en las interacciones humanas. La satisfacción que sienten los humanos con sus compañeros de vida es la raíz por la que florece una relación sentimental tan fuerte.

Nadja Geiperts terapista de LA Family Therapy comentó para la revista especializada en psicología PsychCentral que sólo los dueños viven fuertemente este duelo. “Tu relación es completamente única y tu mascota es insustituible”, recalcó Geiperts.