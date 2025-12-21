Una mujer y su hija de 13 años fueron asesinadas a puñaladas y buscan a una pareja.

Crimen mujer muerta En un violento hecho, una mujer y su hija de 13 años fueron asesinadas a puñaladas en su casa y buscan a una pareja. Foto gentileza San Luis informa

A partir de este panorama, la fiscal de Instrucción N°5, Gisela Milstein, ordenó la realización de pericias en el lugar con intervención de Policía Científica para recolectar pruebas que permitan determinar lo sucedido en esa vivienda.

De acuerdo a lo informado en medios locales, Zanni formaba parte del programa “Familia Solidaria”, a través del cual hospedaba a chicos y jóvenes que por problemas familiares, sociales y disposiciones judiciales, no se encontraban al cuidado de sus padres, familiares o según las circunstancias carecían de hogar, dice tn.com.ar.

En los últimos días, según la versión de una vecina de las víctimas, una joven de 21 años habría estado frecuentando el domicilio de la mujer asesinada y ahora es intensamente buscada por los investigadores.

Fuentes policiales indicaron que esa misma joven había desaparecido de su casa días atrás y su padrastro había formalizado una denuncia en una comisaría por averiguación de paradero. En aquel momento, la chica apareció su casa pero por estas horas no se sabe nada de ella.

Aunque la joven es investigada por el violento hecho y tratan de localizarla, un hombre que la estaría acompañando también es sospechoso, pero no se ha informado que haya pruebas en su contra. Ambos jóvenes buscados residen en la ciudad y de acuerdo a lo informado, se encontrarían indocumentados y presentan retraso madurativo, dato que ha sido incorporado en la alerta para facilitar su identificación, según infobae.com.

Más allá de esta situación, la fiscal que interviene en el caso considera clave su testimonio ante la posibilidad de que haya tenido participación en los asesinatos o pueda aportar datos importantes sobre el hecho.

Crimen mujer e hija Vanesa Zanni y su hija Tati, quienes fueron asesinadas a puñaladas en su casa. Sus amistades las despidieron en redes sociales. Foto Instagram

La causa se mantiene bajo estricto secreto de sumario y en las próximas horas la fiscalía continuará con la investigación que incluirá entrevistas a los vecinos, un análisis de comunicaciones y profundizar los peritajes a cargo del Departamento de Homicidios.

Además, la fiscal Milstein ordenó la realización de las autopsias de las mujeres asesinadas, ya que el informe permitirá establecer las causas de muerte de la mujer y su hija.

Tatiana Lidia Belén Lucero Zanni, conocida como “Tati” entre sus amistades, era alumna de la Escuela Técnica N°19 Bernardino Rivadavia. Sus compañeros y autoridades del establecimiento manifestaron su dolor y pedido de justicia a través de las redes sociales.