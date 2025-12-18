Una joven argentina fue atacada a puñaladas por su pareja mientras trabajaba en un hotel de Italia

Hotel joven internada

De manera inmediata fue rescatada y auxiliada por personal del hotel, y trasladada de urgencia en helicóptero al hospital Santa Chiara, en la región de Trento, donde los médicos la operaron y quedó internada en delicado estado.

A raiz del violento ataque, la joven sufrió puñaladas en varias zonas del hígado y en el riñón derecho. Además, la caída que practicó para salvar su vida, le provocó una fractura de la escápula izquierda, por lo que deberá ser sometida a otra operación, según informó Maira, hermana de la joven, quien viajó especialmente a Italia para acompañarla.

Ambos son oriundos de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, y siendo novios hace aproximadamente un año, viajaron juntos a Italia en busca de mejores condiciones laborales, y una vez allí decidieron casarse. Una vez instalados en Trento, en el norte del país, ambos consiguieron trabajo en un hotel turístico, donde ocurrió el salvaje ataque. “Pao vivió un calvario de 11 meses y terminó con más de 20 puñaladas”, expresó Maira sobre la situación de su hermana.

“Aparentemente se cortó un tendón de la mano derecha, por lo que también hay que operarla para que no pierda la movilidad. Una vez que hagan las dos operaciones, le sacan los drenajes que tiene en ambos pulmones porque eso ya está bien, pero no quieren sacarlos hasta que operen de la escápula”, afirmó la hermana de la joven atacada.

Alejo Grisetti, el agresor, se autolesionó luego de apuñalar a su esposa, en una actitud que apareciera como defensa, por lo que también tuvo que ser trasladado a un hospital, donde permaneció internado y, tras recibir el alta médica, quedó detenido en una comisaría de la región.

“Le dieron tres puntos en el abdomen. Está detenido. No está hospitalizado”, aclaró Maira, la hermana de la víctima. En los próximos días, el agresor será indagado por el juez de instrucción, Enrico Borrelli y enfrentaría una acusación por homicidio agravado en grado de tentativa mediando violencia de género.

Hotel joven hermana

“A las dos semanas de mudarse, él empezó a golpearla”, contó la hermana de la víctima en diálogo con una radio porteña y explicó que el joven controlaba el celular de la chica enviando mensajes a sus familiares simulando ser ella. “Pao buscó salir de esa situación, pero vivían en un pueblo chiquito. Mi hermana llora todos los días y yo lloro con ella”, confesó la joven.

“Es un milagro lo que pasó. Los médicos no se explican cómo está viva”, dijo su hermana. En las últimas horas, y más allá de la gravedad que presenta la joven atacada, su familia organizó una colecta para poder afrontar los gastos médicos por su internación en Italia y traerla de regreso a Argentina para que continúe su recuperación.