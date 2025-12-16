Tragedia en la Costanera: se tiró con sus sobrinos a nadar al río y murió ahogado.

Accidente ahogado Costanera En un trágico episodio ocurrido en la Costanera, un joven se tiro a nadar al Río de la Plata con sus sobrinos y murió ahogado. Foto gentileza tn.com.ar

Luego de permanecer varios minutos en el agua, los menores de 12, 14 15 y 16 años, lograron salir del río, pero el joven no volvió a ser visto, lo que motivó un alerta a los servivios de emergencias y un inmediato operativo de búsqueda.

De acuerdo al relato de un grupo de pescadores pescadores que se encontraban en la orilla, el joven se metió en el río junto a sus sobrinos y minutos después se lo perdió de vista. Los chicos lo esperaron en la orilla y fueron ellos quienes, junto con los pescadores, alertaron a las autoridades sobre la situación. Minutos más tarde, se dispuso un importante operativo para dar con su paradero con buzos tácticos y gomones, según tn.com.ar.

El operativo conjunto contó con la participación de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, el Grupo Especial de Rescate (GER) Caballito, Prefectura Naval Argentina y el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). El objetivo fue localizar al joven lo más rápido posible por la zona donde se había reportado su desaparición.

En paralelo, agentes especializados de la Policía de la Ciudad asistieron a los menores y aseguraron la escena para avanzar de acuerdo a los protocolos de rescate.

Luego de unas horas, encontraron el cuerpo sin vida del joven en un sector cercano de la Costanera luego del trabajo de los equipos de rescate y personal del SAME.

Accidente ahogado cuerpo Un joven de 24 años que se tiró al Río de la Plata con sus cuatro sobrinos a nadar fue arrastrado por una corriente y murió ahogado. Foto gentileza airedesantafe.com.ar

Luego del rescate del cuerpo del joven, los médicos confirmaron que murió ahogado. Se cree que que arrastrado por una corriente hacia la profundidad del río de aproximadamente dos metros y medio, indicó Infobae.

La Justicia ordenó una investigación por este hecho, para establecer con precisión las causas del deceso del joven y descartar la participación de terceras personas.

A partir de este trágico episodio, las autoridades reiteraron las advertencias oficiales sobre los riesgos de bañarse y realizar actividades acuáticas en sectores de la Costanera que no están habilitados para ser utilizados como balneario.