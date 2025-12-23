El Consejo de la Magistratura de Neuquén dio por fracasado el concurso donde participaba Sarmiento

Sebastián Sarmiento, Juez Penal (16).jpeg El juez Sarmiento había quedado primero en el orden de mérito. Foto: Axel Lloret / Diario Uno

El caso de Sebastián Sarmiento: del primer puesto a la exclusión

El punto más crítico del proceso se centró en la figura de Sebastián Sarmiento, quien lideraba el orden de mérito con un promedio de 10,22 en antecedentes y el puntaje más alto en la etapa técnica (30 puntos).

Sin embargo, el Consejo tomó conocimiento de que Sarmiento enfrenta actualmente un proceso de Jury de Enjuiciamiento. Se lo investiga por presunto mal desempeño de sus funciones como titular del Juzgado Penal Colegiado Nº 1. Según las fuentes, el magistrado fue suspendido el pasado 11 de diciembre de 2025, disponiéndose la apertura formal del juicio político.

Los motivos fundamentales para excluir a Sarmiento fueron:

El Consejo determinó que la sustanciación de un Jury genera una "situación de incertidumbre incompatible con la inmediatez y la ejemplaridad" que requiere la vacante en Zapala.

genera una "situación de incertidumbre incompatible con la inmediatez y la ejemplaridad" que requiere la vacante en Zapala. Se subrayó que la selección no solo evalúa la idoneidad técnica -donde Sarmiento destacó- sino también la solvencia ética y la estabilidad funcional, extremos que hoy están bajo revisión institucional en Mendoza.

Confianza pública: el organismo advirtió que designar a un juez bajo estas condiciones podría afectar la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia provincial.

Deber de transparencia: en su voto, la consejera Paz señaló que quienes aspiran a estos cargos tienen un "deber reforzado de veracidad y transparencia". El hecho de que el Consejo se enterara de su situación procesal inicialmente por los medios y luego por el reconocimiento del postulante ante el interrogatorio afectó la confianza institucional.

Los otros postulantes

Respecto al resto de los candidatos, como Federico González Vital y Andrea Roberta Calarame, el Pleno consideró que sus perfiles y desempeños en las etapas técnica y de antecedentes no alcanzaron los estándares previstos para las exigencias particulares de la vacante en Zapala.

El Consejo reafirmó su facultad, según el artículo 47 de su reglamento, para declarar fracasado un proceso de manera fundada si no se satisface la idoneidad integral (que incluye aptitud funcional, responsabilidad institucional y confiabilidad). Tras este revés, se procederá a convocar un nuevo concurso para cubrir el cargo.