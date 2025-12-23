En una decisión unánime plasmada en la Acordada Nº 119/25, el Consejo de la Magistratura de Neuquén declaró fracasado el Concurso Público Número 263. El certamen buscaba cubrir un cargo de Juez de Ejecución Penal para el Colegio de Jueces Penales del Interior, con asiento en la ciudad de Zapala. Y tenía como uno de sus principales candidatos al mendocino Sebastián Sarmiento, que en Mendoza afronta un Jury de Enjuiciamiento porque se cuestiona su punto de vista sobre la excarcelación de detenidos.
El Consejo de la Magistratura de Neuquén dio por fracasado el concurso donde participaba Sarmiento
Se declaró fracasado el concurso para juez en Zapala: excluyeron a Sebastián Sarmiento, bajo Jury en Mendoza, y no eligieron a ningún otro postulante
A pesar de haber avanzado en las etapas técnica y de antecedentes, el Consejo resolvió que ninguno de los postulantes garantizaba "la excelencia y estabilidad necesarias" para el servicio de justicia en dicha localidad.
Con todo, fuentes judiciales aclararon que los candidatos podrían apelar, y eso obligaría a una nueva acordada de los consejeros; por lo que la decisión no está todavía firme.
El caso de Sebastián Sarmiento: del primer puesto a la exclusión
El punto más crítico del proceso se centró en la figura de Sebastián Sarmiento, quien lideraba el orden de mérito con un promedio de 10,22 en antecedentes y el puntaje más alto en la etapa técnica (30 puntos).
Sin embargo, el Consejo tomó conocimiento de que Sarmiento enfrenta actualmente un proceso de Jury de Enjuiciamiento. Se lo investiga por presunto mal desempeño de sus funciones como titular del Juzgado Penal Colegiado Nº 1. Según las fuentes, el magistrado fue suspendido el pasado 11 de diciembre de 2025, disponiéndose la apertura formal del juicio político.
Los motivos fundamentales para excluir a Sarmiento fueron:
- El Consejo determinó que la sustanciación de un Jury genera una "situación de incertidumbre incompatible con la inmediatez y la ejemplaridad" que requiere la vacante en Zapala.
- Se subrayó que la selección no solo evalúa la idoneidad técnica -donde Sarmiento destacó- sino también la solvencia ética y la estabilidad funcional, extremos que hoy están bajo revisión institucional en Mendoza.
- Confianza pública: el organismo advirtió que designar a un juez bajo estas condiciones podría afectar la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia provincial.
- Deber de transparencia: en su voto, la consejera Paz señaló que quienes aspiran a estos cargos tienen un "deber reforzado de veracidad y transparencia". El hecho de que el Consejo se enterara de su situación procesal inicialmente por los medios y luego por el reconocimiento del postulante ante el interrogatorio afectó la confianza institucional.
Los otros postulantes
Respecto al resto de los candidatos, como Federico González Vital y Andrea Roberta Calarame, el Pleno consideró que sus perfiles y desempeños en las etapas técnica y de antecedentes no alcanzaron los estándares previstos para las exigencias particulares de la vacante en Zapala.
El Consejo reafirmó su facultad, según el artículo 47 de su reglamento, para declarar fracasado un proceso de manera fundada si no se satisface la idoneidad integral (que incluye aptitud funcional, responsabilidad institucional y confiabilidad). Tras este revés, se procederá a convocar un nuevo concurso para cubrir el cargo.