Un hombre asesinó a su yerno al enterarse que su hija era atacada a golpes con frecuencia.

yerno discusión

En pocos minutos, en medio de una fuerte discusión, se produce un breve cruce verbal, y allí el hombre mayor le apuntó con un arma de fuego efectuando varios disparos que alcanzaron al yerno.

En ese momento se originó un forcejeo entre ambos por unos segundos, más allá de las heridas que presentaba el agredido, el atacante logró zafar y ante los gritos de la hija se escapó en un automóvil gris.

La mujer, testigo del ataque de su padre, vio cómo su pareja cayó de rodillas y no logró levantarse en medio de desesperados pedidos de auxilio. Efectivos de la Policía Militar del estado de Paraná intervinieron en el caso y afirmaron que la pareja había pedido auxilio minutos antes de desatarse la tragedia.

Voceros policiales revelaron en el lugar del incidente que dos Santos se había contactado con la comisaría porque temía por su integridad tras una nueva agresión. Antes de la llegada del padre de su pareja, la mujer le había pedido a una amiga suya que se quedara en la casa para evitar confrontaciones con su esposo, según se desprende del informe preliminar.

Las autoridades explicaron que cuando el hombre regresó a la vivienda, intentó echar a la visitante de su casa y golpeó en la cara a su pareja; luego salió de la vivienda y, en el posterior regreso, apareció el padre de su mujer armado pidiéndole explicaciones.

Según los investigadores, la pareja tenía antecedentes de violencia doméstica con denuncias previas. Sin embargo, el joven continuó con sus actitudes agresivas hacia su pareja, por lo que la mujer decidió contarle a su padre lo que sucedía.

Conflicto yerno muerte

La causa quedó a cargo de la Policía Militar de Paraná, la Policía Civil y el Instituto Médico Legal. Los peritajes tratan de reconstruir la secuencia: el hombre recibió al menos tres disparos en su cuerpo y falleció en el lugar del conflicto. Mientras, las autoridades tratan de localizar al autor de los disparos y esperan resultados forenses.

El episodio reaviva el debate sobre respuestas familiares y policiales frente a la violencia en el ámbito privado. Familiares declararon que la joven se había refugiado en la casa de sus padres antes del crimen y que había pedido auxilio. Sin embargo, el pleito terminó con una muerte que tal vez se puso evitar si la Justicia hubiera actuado a tiempo.