Fuego a la madrugada: un hombre murió al quedar atrapado en el incendio de su casa.

Efectivos de bomberos lograron rescatar al hombre de 56 años, identificado por sus vecinos como Jorge Fabián Taylor a quien le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante unos 30 minutos mientras se esperaba a la ambulancia del SAME.

A pesar de los esfuerzos por intentar reanimarlo, los médicos constataron el fallecimiento del hombre, quien de acuerdo al relato de los vecinos, vivía solo en el lugar desde que lo conocen y no tiene familiares en la provincia de Buenos Aires.

Al confirmarse la muerte del vecino, el lugar fue preservado para permitir el trabajo de los peritos de bomberos y de la Policía Científica, y se dio inmediato conocimiento a la fiscalía en turno. El siniestro generó preocupación entre los vecinos del barrio que lamentaron la muerte de Taylor.

Fuego incendio víctima El hombre de 56 años que murió al incendiarse su casa, vivía solo hace muchos años y no tiene familiares en Buenos Aires. Foto gentileza novalaplata.com

Las pericias técnicas y forenses de los especialistas serán determinantes para tratar de establecer si la muerte del hombre se produjo a causa de la inhalación de humo, las consecuencias del incendio u otra circunstancia.

El caso quedó caratulado como "averiguación de causales de muerte" y quedó bajo investigación de la UFI N°2 de La Plata, que ordenó las pericias pertinentes para determinar cómo se originó el siniestro que terminó con la vida del hombre.