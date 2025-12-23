Una mujer falleció este martes tras estar internada durante más de 24 horas, luego del incendio en un local de venta ilegal de pirotecnia en Godoy Cruz. El incidente ocurrió el lunes a las 16 en una casa de calle Jorge Newbery cerca de la intersección con Mitre.
Murió una mujer luego del incendio en un local de pirotecnia en Godoy Cruz
El incidente había ocurrido el lunes a las 16 en una casa de calle Jorge Newbery cerca de la intersección con Mitre en Godoy Cruz. Hay otras 5 personas heridas
En principio se informó que 5 personas sufrieron intoxicaciones por inhalar monóxido de carbono y 1 bombero resultó con heridas por un golpe de electricidad.
Además, la mujer que falleció tenía gran parte de su cuerpo quemado y permanecía internada en terapia del quemado en el hospital Lagomaggiore.
Varias dotaciones de Bomberos trabajaron en el lugar y personal policial llegó a la zona para colaborar con el ordenamiento del tránsito y la seguridad del perímetro.
Pasadas 2 horas del siniestro se habían concluido las tareas de enfriamiento.
Uno de los participantes del operativo, Fernando Sáez, titular de Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz contó que sintieron muchas detonaciones y que les costó entrar por las explosiones.