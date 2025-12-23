Murió una mujer luego del incendio en un local de pirotecnia en Godoy Cruz

Embed - Incendio en casa de pirotecnia en Godoy Cruz

Varias dotaciones de Bomberos trabajaron en el lugar y personal policial llegó a la zona para colaborar con el ordenamiento del tránsito y la seguridad del perímetro.

Pasadas 2 horas del siniestro se habían concluido las tareas de enfriamiento.

Uno de los participantes del operativo, Fernando Sáez, titular de Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz contó que sintieron muchas detonaciones y que les costó entrar por las explosiones.