Se incendió en Godoy Cruz un local de venta de pirotecnia, con 7 heridos

Embed - Incendio en casa de pirotecnia en Godoy Cruz

El incendio ocurrió en un inmueble de calle Jorge Nebwery, de Godoy Cruz, cerca de la intersección con Mitre.

Personal policial también llegó a la zona para colaborar con el ordenamiento del tránsito y la seguridad del perímetro.

Se aguarda una ampliación oficial con mayores precisiones por parte del Ministerio de Seguridad.

Pasadas dos horas del siniestro prácticmante se habían concluido las tareas de enfriamiento.

Uno de los participantes del operativo, Fernando Sáez, titular de Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz contó que sintieron muchas detonaciones y que les costó entrar precisamente por las explosiones.