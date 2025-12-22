Pasadas las 16 de este lunes se produjo un incendio en un local de venta de pirotecnia en Godoy Cruz.
Se incendió en Godoy Cruz un local de venta de pirotecnia, con 7 heridos
Tres dotaciones de bomberos lograron controlar el fuego para que no llegara a casas vecinas. Hubo cinco intoxicados y un efectivo y una mujer lesionados
Tras casi una hora el fuego fue controlado por el trabajo de tres dotaciones de Bomberos.
En principio se informó que 5 personas sufrieron intoxicaciones por inhalar monóxido de carbono y un bombero resultó con heridas por un golpe de electricidad. Además, una mujer tendría lesiones importantes.
El incendio ocurrió en un inmueble de calle Jorge Nebwery, de Godoy Cruz, cerca de la intersección con Mitre.
Personal policial también llegó a la zona para colaborar con el ordenamiento del tránsito y la seguridad del perímetro.
Se aguarda una ampliación oficial con mayores precisiones por parte del Ministerio de Seguridad.
Pasadas dos horas del siniestro prácticmante se habían concluido las tareas de enfriamiento.
Uno de los participantes del operativo, Fernando Sáez, titular de Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz contó que sintieron muchas detonaciones y que les costó entrar precisamente por las explosiones.