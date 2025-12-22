La empresa de la lucha antigranizo en San Rafael acusó a YPF de no proveer combustible en la tormenta

granizo san rafael lucha antigranizo La lucha antigranizo no respondió adecuadamente en San Rafael durante la tormenta del fin de semana.

Tras el escándalo, Acuña aseguró que ya les confirmaron “que va a haber guardias para cubrir toda la franja horaria para que no vuelva a suceder lo que pasó el sábado y que la lucha antigranizo pueda operar sin inconvenientes”.

Comunicado de Aviación San Rafael, operadora de la lucha antigranizo

A pesar de la falla del fin de semana, Acuña aseguró que la empresa Aviación San Rafael ha trabajado en la lucha antigranizo “desde el 10 de noviembre en adelante y -salvo la madrugada del sábado por la falta de combustible- los resultados fueron muy buenos, recordando siempre que se trata de un sistema de mitigación”.

Según dijeron desde la compañía, durante este mes y medio se intervino exitosamente en más de una docena de tormentas de gran envergadura trabajando con dos aviones y -cuando es necesario y se forman multiceldas- se incorpora un tercero.

“Tuvimos momentos de tormentas multiceldas con tres aviones trabajando. Pese a tormentas de potencia gigantesca y gran potencia donde no tuvimos daños. El caso del sábado nos causa mucho dolor porque los resultados venían siendo excelentes”, marcó, además, Marcelo Merello, titular del Aeroclub San Rafael.

aviones lucha antigranizo san rafael Uno de los aviones de la lucha antigranizo.

Qué pasó en la tormenta de granizo del sábado en San Rafael

Merello remarcó que “el sábado desde temprano gestionamos el tema de combustible y hasta cerca de las 22 cargamos, pero no alcanzó porque el avión tenía que volar toda la noche. Se llamó infinidad de veces, pero no hubo respuesta”.

“Pudimos trabajar con algunas tormentas, pero no pudimos llegar a todas. Lamentablemente por la falta de combustible, los aviones tuvieron que volver a la tierra sin poder salir a mitigar el granizo”, agregó.

Hugo Crescitelli, director de Defensa Civil de San Rafael, aseguró en diálogo con Radio Nihuil, que, producto de la tormenta, hubo caídas de ramas, postes eléctricos y algunas calles anegadas.

“Los distritos más afectados fueron la zona norte de San Rafael, las paredes del Cerrito, Álvaro, Cuadro Nacional, Valle Grande, El Nihuil y Malvinas”, dijo el funcionario.

“Anoche –de domingo para lunes- también volvió a granizar, y a llover bastante hasta cerca de las 4 de la mañana”, redondeó.