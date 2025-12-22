China se asegura un puerto petrolero clave en América Latina y garantiza rutas de exportación vitales

El Puerto de Açu, ubicado en el estado de Río de Janeiro, alberga un terminal de crudo operado por Vast Infraestrutura. China, a través de China Merchants Port Holdings, adquirió una participación del 70% en ese activo. No compró un yacimiento ni una empresa petrolera, sino algo más sutil y, a la vez, decisivo.

China adquirió el punto de conexión entre el petróleo brasileño y los mercados globales. Controlar la infraestructura no implica poseer el recurso, pero sí influir sobre su circulación. Según el portal especializado DatamarNews la operación está valorada en unos 714 millones de dólares estadounidenses

¿Por qué este Puerto de América Latina es estratégico para China?

Si bien acuerdo aún requiere la aprobación de las autoridades reguladoras, ya está generando interés. Este movimiento encaja con una estrategia más amplia. China ya no se limita a financiar grandes obras mediante préstamos estatales. Ahora compra activos específicos, operativos, con valor inmediato y proyección de largo plazo.

Este puerto de América Latina es vital porque