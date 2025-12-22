El gigante asiático no aparece en América Latina de un día para el otro ni a través de gestos grandilocuentes. La presencia de China se ha construido de manera gradual, apoyada en decisiones que parecen técnicas, pero que, vistas en conjunto, tienen un peso político y estratégico profundo.
Infraestructura, energía y logística son hoy los hilos con los que teje China en su relación con América Latina. En ese entramado, un puerto vital para el transporte de petróleo, se vuelve una pieza clave.
China se asegura un puerto petrolero clave en América Latina y garantiza rutas de exportación vitales
Brasil es ya uno de los grandes exportadores de petróleo del mundo. Su producción offshore crece, sus envíos se multiplican y Asia se consolida como destino central. Para China no alcanza con comprar petróleo, es necesario asegurar cómo sale. Allí aparece el puerto Açu, no como símbolo, sino como herramienta concreta.
El Puerto de Açu, ubicado en el estado de Río de Janeiro, alberga un terminal de crudo operado por Vast Infraestrutura. China, a través de China Merchants Port Holdings, adquirió una participación del 70% en ese activo. No compró un yacimiento ni una empresa petrolera, sino algo más sutil y, a la vez, decisivo.
China adquirió el punto de conexión entre el petróleo brasileño y los mercados globales. Controlar la infraestructura no implica poseer el recurso, pero sí influir sobre su circulación. Según el portal especializado DatamarNews la operación está valorada en unos 714 millones de dólares estadounidenses
¿Por qué este Puerto de América Latina es estratégico para China?
Si bien acuerdo aún requiere la aprobación de las autoridades reguladoras, ya está generando interés. Este movimiento encaja con una estrategia más amplia. China ya no se limita a financiar grandes obras mediante préstamos estatales. Ahora compra activos específicos, operativos, con valor inmediato y proyección de largo plazo.
Este puerto de América Latina es vital porque
- Es el único terminal privado de Brasil preparado para operar Very Large Crude Carriers, los gigantes del transporte petrolero. Esto permite exportar grandes volúmenes de crudo de manera directa hacia Asia, sin escalas intermedias.
- Cerca del 30 % del petróleo que exporta Brasil pasa por Açu. No es un puerto más, es un nodo central del sistema energético del país.
- Está próximo a las principales áreas de producción offshore, lo que reduce costos y tiempos de transporte desde los campos petroleros hasta los buques.
- Al no depender directamente de la petrolera estatal, ofrece mayor flexibilidad operativa y atrae a grandes traders y compradores internacionales.