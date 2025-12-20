En el siglo XXI exige algo más que historia, demanda tecnología, sostenibilidad y experiencias pensadas para una nueva generación de hinchas. En ese cruce entre tradición y futuro aparece China, un actor que ya transformó el mapa de la infraestructura global y que ahora deja una marca concreta y real en América Latina.

Estadio (1)

China construye el estadio de fútbol más moderno de América Latina: promete superar al Maracaná

El proyecto de construcción existe y tiene nombre propio, el nuevo Estadio Nacional de El Salvador, construido por China como parte de un acuerdo de cooperación bilateral. No se trata de una idea ni de una promesa abstracta, sino de una obra en marcha avanzada, destinada a convertirse en el estadio de fútbol más moderno de Centroamérica y uno de los más avanzados de América Latina.