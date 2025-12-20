Usando tapitas de plástico de gaseosa, te enseñamos a hacer adornos de Navidad

Estas guirnaldas puedes usarlas para colgar en el pinito, para ubicar en una puerta, para colocar en los platos cuando realices la decoración de la mesa navideña, etc.

¿Qué significado tiene la guirnalda navideña?

La guirnalda navideña simboliza vida eterna, esperanza y unidad por su forma circular sin principio ni fin. Si tiene colores verdes, los mismos representan la vida y la renovación durante el invierno. Por lo general, su presencia transmite armonía, bienvenida y celebración.

Además, las guirnaldas tienen orígenes en festividades paganas romanas adaptadas al cristianismo para simbolizar la protección, la buena suerte, la continuidad familiar y la venida de la luz de Cristo en Adviento.

Cuando la guirnalda se coloca en las puertas, atrae prosperidad, buena suerte y protege el hogar de energías negativas, dando la bienvenida a la paz. Para el paganismo nórdico, las guirnaldas y coronas de ramas con velas simbolizaban la esperanza y el fin del invierno.