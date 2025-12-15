Truco casero: ¿para qué puedo usar un envase de desodorante vacío?

desodorante Puedes rellenar el envase de desodorante con diferentes productos y darle una nueva vida.

En este punto del truco casero es donde puedes elegir para qué usarlo. El truco casero más sencillo es utilizar el envase de desodorante para realizar masajes suaves, puedes colocar en el interior algún aceite corporal.

Otra opción de truco casero consiste en colocar protector solar en el envase de plástico y usarlo como aplicador para el cuerpo.

Finalmente, el último truco casero, consiste en rellenar el envase de plástico con alguna mezcla de ingredientes para limpiar manchas de la ropa. Colocar el producto con el envase del desodorante será mucho más sencillo y queda más parejo.

¿Por qué debería reutilizar el envase del desodorante?

El plástico de los envases de desodorante y de cualquier tipo de envase de uso cotidiano, es uno de los materiales que más tiempo tarda en descomponerse.

Además, la producción de envases es una de las industrias que más recursos consume y mayor contaminación ambiental produce. Ese pequeño tarro del desodorante puede matar especies, contaminar los suelos y dañar los ecosistemas.

Según el Programa del Medio Ambiente de la Organización de las Naciones Unidas, la humanidad produce más de 300 millones de toneladas de plásticos al año, de las cuales un importante porcentaje son plásticos desechables de corta vida.

envases La producción, uso y desecho de plástico es una de las mayores causas de contaminación.

De hecho, estadísticas emitidas por un informe de la ONU determinan que la mayor basura plástica proviene de envases y envoltorios de alimentos, productos de higiene, limpieza y todo tipo de embalaje.

La reutilización de los envases de desodorante y todo tipo de truco casero destinado al reciclaje de plásticos, son un excelente aporte para el medio ambiente. Puedes realizar manualidades, objetos creativos y productos totalmente nuevos.

Cuando volvemos a usar un envase desodorante vació, reducimos la contaminación en los océanos, aportamos un grano de arena a la conservación de los recursos, el ahorro de energía y la emisión de dióxido de carbono.