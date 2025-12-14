Cómo puedo recuperar unas medias llenas de mugre usando vinagre

Con un chorro de vinagre: cómo blanquear unas medias sucias usando un truco

Antes de realizar cualquier tipo de truco con vinagre, hay que conocer el producto. Existen dos variedades de vinagre muy diferentes y con usos bastante específicos. Algo que tienen en común es que ambos se tienen que rebajar con agua para usarse como limpiador.

El vinagre fermentado es el que solemos usar para cocinar, que viene de diferentes sabores y es el único que se puede consumir. Por su parte, el vinagre de limpieza, es mucho más concentrado y solo sirve para limpiar. Para este truco puedes usar cualquier vinagre, aunque el destilado tiene mejores resultados.

Todos tenemos en casa unas medias blancas o claras que están llenas de mugre. No importa cuánto las lavemos, sigue quedando una sombra negra de suciedad que no sale con nada. A continuación te dejo el video de este truco con vinagre para que puedas recuperar las medias percudidas.

Embed - DEJA LOS CALCETINES Como NUEVOS Como Lavar Calcetines Percudidos a Mano o Lavadora Muy Sucios

Antes de colocar vinagre en las medias, realiza un lavado profundo con un jabón blanco neutro para eliminar la mugre más superficial. El segundo paso de este truco consiste en colocar agua caliente en un recipiente. Sumerge las medias y coloca unas cucharadas de bicarbonato de sodio y un chorro de vinagre, de a poco para que no haga efecto con el bicarbonato. Deja que los ingredientes actúen por unas horas. Retira las medias de la mezcla de vinagre y bicarbonato, enjuaga bien y déjalas secar en un espacio ventilado y soleado.

¿Cómo puedo usar vinagre en el lavarropas?

lavarropas Ten cuidado con las prendas de ropa delicadas y finas que pueden dañarse con el ácido del vinagre.

Para lavar medias y otras prendas de ropa con vinagre, en el lavarropas y sin dañar los tejidos, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones.

Puedes colocar el vinagre directo en el tambor del lavarropas para suavizar y neutralizar los olores. El vinagre en el lavarropas sirve para limpiar, pero también para eliminar hongos, olor a humedad, manchas difíciles y microorganismos.

También puedes poner vinagre en el lavarropas, en el compartimento donde va el suavizante o simplemente lavar a mano con vinagre, siempre diluido.