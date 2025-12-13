Vinagre de manzana en las uñas: qué beneficios tiene y para qué se usa

El vinagre de manzana es uno de los productos de cocina más empleados en el mundo de la gastronomía como condimento; y en el mundo de la cosmética como tratamiento de belleza natural. Colocar vinagre de manzana en las uñas de pies y manos puede brindar enormes beneficios. Continúa leyendo para descubrirlos.
Por qué hay que colocarse vinagre en las uñas y cuáles son sus beneficios
Las uñas de las manos y los pies se suelen quebrar o debilitar por causas comunes, como una mala alimentación o hidratación. El vinagre, mezclado con otros ingredientes, puede ser muy bueno para remediar unas uñas lastimadas o con hongos.
Los hongos aparecen en las uñas por la presencia de organismos fúngicos que decoloran, debilitan e infectan las uñas hasta su caída. Puedes sumergir las uñas en agua con vinagre o embeber unos algodones y colocarlos en tus uñas por unos minutos.
El vinagre de manzana tiene enormes beneficios parea las uñas. Puede usarse para impulsar el crecimiento sano y fuerte de las uñas, fortalece las cutículas y proporciona hierro a las uñas quebradizas y amarillas.
El vinagre también se puede mezclar con ajo y té verde. Estos tres ingredientes combinan sus beneficios y nutrientes para fortalecer las uñas.
Qué otros usos de cosmética tiene el vinagre de manzana
No solo sirve para las uñas de pies y manos. El vinagre de manzana forma parte de múltiples procedimientos y trucos caseros de belleza. La revista digital Mejor con Salud, explica para qué tratamientos naturales puede utilizarse vinagre.
Sin embargo, es importante aclarar que siempre debe utilizarse vinagre diluido y bajo supervisión, ya que es un ácido que en ocasiones puede irritar o quemar algunas superficies.
Desde la antigüedad, el vinagre se emplea para tratar dolencias, infecciones o microorganismos que afectan zonas del cuerpo. Las antiguas civilizaciones egipcias, griegas y romanas, ya empleaban este líquido ácido en múltiples recetas y preparaciones medicinales.
- El vinagre de manzana puede aliviar las quemaduras de sol en la piel, siempre que se trate de quemadura leves y el vinagre esté bien diluido con agua para no irritar la piel.
- Un estudio de la Universidad Técnica de Cotopaxi explica que el vinagre podría ayudar a eliminar células muertas en la piel y combatir el envejecimiento, aunque no existen evidencias respaldadas.
- El vinagre de manzana puede ser bueno para el cabello. Mejora el brillo y elimina impurezas del pelo.
- El vinagre puede combatir las liendres y piojos en el pelo, siempre que sean pequeñas invasiones.