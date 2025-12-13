Inicio Sociedad vinagre
Vinagre de manzana en las uñas: qué beneficios tiene y para qué se usa

El vinagre de manzana posee muchos beneficios y propiedades de limpieza y desinfección para las uñas, el pelo y la piel

Te explico por qué hay que colocar las uñas en vinagre de manzana. 

El vinagre de manzana es uno de los productos de cocina más empleados en el mundo de la gastronomía como condimento; y en el mundo de la cosmética como tratamiento de belleza natural. Colocar vinagre de manzana en las uñas de pies y manos puede brindar enormes beneficios. Continúa leyendo para descubrirlos.

Para mantener las u&ntilde;as fuertes y sanas puedes recurrir a ingredientes naturales que tienes en casa.&nbsp;

Por qué hay que colocarse vinagre en las uñas y cuáles son sus beneficios

Las uñas de las manos y los pies se suelen quebrar o debilitar por causas comunes, como una mala alimentación o hidratación. El vinagre, mezclado con otros ingredientes, puede ser muy bueno para remediar unas uñas lastimadas o con hongos.

Los hongos aparecen en las uñas por la presencia de organismos fúngicos que decoloran, debilitan e infectan las uñas hasta su caída. Puedes sumergir las uñas en agua con vinagre o embeber unos algodones y colocarlos en tus uñas por unos minutos.

Coloca las u&ntilde;as en agua con vinagre o rem&oacute;jalas con unos algodones.&nbsp;

El vinagre de manzana tiene enormes beneficios parea las uñas. Puede usarse para impulsar el crecimiento sano y fuerte de las uñas, fortalece las cutículas y proporciona hierro a las uñas quebradizas y amarillas.

El vinagre también se puede mezclar con ajo y té verde. Estos tres ingredientes combinan sus beneficios y nutrientes para fortalecer las uñas.

Qué otros usos de cosmética tiene el vinagre de manzana

No solo sirve para las uñas de pies y manos. El vinagre de manzana forma parte de múltiples procedimientos y trucos caseros de belleza. La revista digital Mejor con Salud, explica para qué tratamientos naturales puede utilizarse vinagre.

Sin embargo, es importante aclarar que siempre debe utilizarse vinagre diluido y bajo supervisión, ya que es un ácido que en ocasiones puede irritar o quemar algunas superficies.

Desde la antigüedad, el vinagre se emplea para tratar dolencias, infecciones o microorganismos que afectan zonas del cuerpo. Las antiguas civilizaciones egipcias, griegas y romanas, ya empleaban este líquido ácido en múltiples recetas y preparaciones medicinales.

El vinagre de manzana es un ingrediente seguro y natural con enormes beneficios.&nbsp;

  • El vinagre de manzana puede aliviar las quemaduras de sol en la piel, siempre que se trate de quemadura leves y el vinagre esté bien diluido con agua para no irritar la piel.
  • Un estudio de la Universidad Técnica de Cotopaxi explica que el vinagre podría ayudar a eliminar células muertas en la piel y combatir el envejecimiento, aunque no existen evidencias respaldadas.
  • El vinagre de manzana puede ser bueno para el cabello. Mejora el brillo y elimina impurezas del pelo.
  • El vinagre puede combatir las liendres y piojos en el pelo, siempre que sean pequeñas invasiones.

