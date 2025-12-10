Frotar cebolla en las canillas de agua: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

En el último tiempo, son muchos los elementos caseros que han tomado protagonismo en el mundo de los trucos caseros, y uno de ellos ha sido la cebolla. Sucede que las propiedades de esta verdura sirven para obtener distintas ventajas en el hogar.
Por ejemplo, la cebolla puede ser frotada en todas y cada una de las canillas de agua que tengas en casa, siendo un desinfectante natural ideal para eliminar el moho y las bacterias.
Por qué recomiendan frotar cebolla en las canillas de agua
Se recomienda frotar cebolla en canillas y rejillas porque sus compuestos sulfurados, como la alicina, eliminan las bacterias y el moho que pueden estar presentes en ellas.
Como si esto fuese poco, la cebolla también es ideal para neutralizar los malos olores y dejar las superficies mucho más suaves y brillantes. Al realizar este truco casero, puedes repeler los insectos de cualquier lugar.
Ideal para zonas difíciles, y para desprender grasa y suciedad adherida en las canillas de agua, este truco casero también puede implementarse en rejillas de ventilación y ventanas.
Para realizarlo, todo lo que tienes que hacer es cortar una cebolla cruda por la mitad y frotar la parte cortada sobre la superficie de las canillas, rejillas o ventanas, con movimientos firmes y repetidos.
Al hacer esto, el jugo y el vapor liberados ayudarán a limpiar y a dejar un acabado más reluciente y fresco en las canillas de agua de tu casa.
Los beneficios de realizar este truco casero
- Remueve suciedad y grasa: ayuda a despegar restos orgánicos y grasas de las superficies, especialmente en rejillas.
- Repelente de insectos: El aroma fuerte de la cebolla actúa como un repelente natural para moscas y mosquitos en ventanas y ventanales.
- Económico y natural: es una alternativa ecológica y barata a los productos de limpieza industriales, minimizando la exposición a químicos.
- Desinfección y limpieza: sus componentes sulfurados tienen propiedades antibacterianas y antifúngicas, reduciendo microbios y moho.
- Eliminación de olores: neutraliza olores persistentes causados por bacterias y hongos en ambientes húmedos.