Frotar cebolla en las canillas de agua: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Como si esto fuese poco, la cebolla también es ideal para neutralizar los malos olores y dejar las superficies mucho más suaves y brillantes. Al realizar este truco casero, puedes repeler los insectos de cualquier lugar.

Ideal para zonas difíciles, y para desprender grasa y suciedad adherida en las canillas de agua, este truco casero también puede implementarse en rejillas de ventilación y ventanas.

canilla sucia Además de las canillas, puedes implementar este truco en rejillas y ventanas.

Para realizarlo, todo lo que tienes que hacer es cortar una cebolla cruda por la mitad y frotar la parte cortada sobre la superficie de las canillas, rejillas o ventanas, con movimientos firmes y repetidos.

Al hacer esto, el jugo y el vapor liberados ayudarán a limpiar y a dejar un acabado más reluciente y fresco en las canillas de agua de tu casa.

Los beneficios de realizar este truco casero