Con un truco casero: cómo arreglar una gotera en la canilla en pocos minutos

Cuando la canilla de agua empieza a gotear, probablemente la válvula de la rosca tenga la goma desgastada. En el tutorial de Arreglalo TU puedes observar mejor el paso a paso de este truco casero.

Embed - Cómo Arreglar Gotera de Canilla Sin Comprar Repuestos

Primero cierra la llave de agua para evitar problemas. Con un destornillador retira la canilla. Retira la válvula con ayuda de una llave de tuercas o pinza. Cambia la goma de la válvula con un repuesto o voltea la válvula vieja para aprovecharla del otro lado y no tener que comprar un repuesto nuevo. Vuelve a armar la canilla de agua ajustando bien todas sus partes y pruébala para ver si la gotera desapareció. Si es un problema más serio, lo mejor es llamar a un plomero.

Consejos para limpiar una canilla de agua y mantenerla libre de sarro

Las canillas de agua y las griferías en general suelen llenarse de sarro. El sarro es una sustancia blanca que se genera por acumulación de minerales presentes en el agua que se pegan a los metales. El sarro puede generar daños si no se retira a tiempo, afecta el agua y obstruye la salida.

Para limpiar las canillas con sarro puedes utilizar un sencillo truco casero. Este procedimiento es ideal para la grifería de la cocina y baño. Para realizar este truco casero solo necesitas un poco de vinagre blanco de limpieza.

canilla sucia Con vinagre también puedes remover las marca de óxido y los hongos de las canillas.

Para limpiar la grifería de la ducha, puedes desenroscar y retirar el cabezal y remojarlo en vinagre por unas horas. También puedes colocar una bolsa con vinagre atada con un precinto en el cabezal o un paño humedecido con vinagre, en el caso de que no se pueda retirar.

Para limpiar las canillas y salidas de agua del lavamanos y la pileta de la cocina, prepara una solución de vinagre y agua y rocíalas.

Deja que el vinagre actúe por unos minutos y retira el sarro con un cepillo o esponja. También puedes utilizar jugo de limón y bicarbonato de sodio para limpiar las canillas y mantenerlas impecables.