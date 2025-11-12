Existe un truco casero para cada asunto hogareño. Hoy te comparto un procedimiento sencillo para que puedas arreglar una gotera en las canillas de agua, sin comprar repuestos y en pocos minutos.
Con un truco casero: cómo arreglar una gotera en la canilla en pocos minutos
No hay nada más molesto que una canilla de agua que gotea y hace ruido. Con un truco casero y en 4 pasos puedes solucionarlo
Paso a paso: cómo arreglar una canilla de agua que gotea gracias a un truco casero
Antes de realizar este truco casero, es importante detectar el problema y llamar a un especialista en el caso de que no puedas solucionarlo de manera artesanal.
Si vas a comprar un repuesto para arreglar la canilla de agua, asegúrate de llevar la pieza vieja a la ferretería para comprar la misma. Además, para mantener las canillas en buen estado por más tiempo, evita apretar la válvula muy fuerte y límpiala con regularidad.
Cuando la canilla de agua empieza a gotear, probablemente la válvula de la rosca tenga la goma desgastada. En el tutorial de Arreglalo TU puedes observar mejor el paso a paso de este truco casero.
- Primero cierra la llave de agua para evitar problemas. Con un destornillador retira la canilla.
- Retira la válvula con ayuda de una llave de tuercas o pinza.
- Cambia la goma de la válvula con un repuesto o voltea la válvula vieja para aprovecharla del otro lado y no tener que comprar un repuesto nuevo.
- Vuelve a armar la canilla de agua ajustando bien todas sus partes y pruébala para ver si la gotera desapareció. Si es un problema más serio, lo mejor es llamar a un plomero.
Consejos para limpiar una canilla de agua y mantenerla libre de sarro
Las canillas de agua y las griferías en general suelen llenarse de sarro. El sarro es una sustancia blanca que se genera por acumulación de minerales presentes en el agua que se pegan a los metales. El sarro puede generar daños si no se retira a tiempo, afecta el agua y obstruye la salida.
Para limpiar las canillas con sarro puedes utilizar un sencillo truco casero. Este procedimiento es ideal para la grifería de la cocina y baño. Para realizar este truco casero solo necesitas un poco de vinagre blanco de limpieza.
Para limpiar la grifería de la ducha, puedes desenroscar y retirar el cabezal y remojarlo en vinagre por unas horas. También puedes colocar una bolsa con vinagre atada con un precinto en el cabezal o un paño humedecido con vinagre, en el caso de que no se pueda retirar.
Para limpiar las canillas y salidas de agua del lavamanos y la pileta de la cocina, prepara una solución de vinagre y agua y rocíalas.
Deja que el vinagre actúe por unos minutos y retira el sarro con un cepillo o esponja. También puedes utilizar jugo de limón y bicarbonato de sodio para limpiar las canillas y mantenerlas impecables.