Para qué sirve colocar un vaso con agua encima de la cabeza: truco casero discutido

En el caso del dolor de cabeza, se cree que la presión del vaso puede aliviar temporalmente la tensión muscular, pero no aborda la causa subyacente de la migraña, que es una alteración neurobioquímica.

Por su parte, se cree que el agua fría ayuda a bajar la temperatura corporal cuando está sobrecalentada por el sol cuando alguien está insolado. El proceso de evaporación del agua ayuda a extraer el calor de la cabeza.

La principal razón por la que puede sentir algún alivio es por el efecto placebo. Es una creencia psicológica que asocia un procedimiento con un resultado positivo.

Para realizar este discutido truco casero, todo lo que tienes que hacer es coloca un vaso de agua con una toalla encima del cuero cabelludo y se espera que las burbujas que se forman en el agua alivien el dolor. Supuestamente, estas representan la tensión que "sale" del cerebro.

