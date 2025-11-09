Inicio Sociedad jeans
Muy fácil

Paso a paso: cómo hacer un vestido con recortes de jeans y un truco

Un truco de costura es una herramienta perfecta para crear tus propias prendas en casa, a medida y de manera artesanal

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Otra muestra de lo mucho que se puede hacer con unos jeans y un truco de costura. 

Otra muestra de lo mucho que se puede hacer con unos jeans y un truco de costura. 

Unos jeans viejos son una oportunidad de costura. Con un truco de costura en casa puedes reciclar esta y otras prendas para confeccionar nuevos accesorios o piezas de ropa. Hoy te explico cómo coser un vestido de verano a partir de un par de jeans que ya no usas.

jeans cortados
El reciclaje y reutilizaci&oacute;n de telas como el jean es muy beneficiosa para el medio ambiente y la moda circular.&nbsp;

El reciclaje y reutilización de telas como el jean es muy beneficiosa para el medio ambiente y la moda circular.

¿De dónde vienen los jeans?: la historia detrás de una prenda muy popular

Los jeans son una prenda muy cómoda y popular que nació hace varios años en Estados Unidos como una prenda de trabajo, destinada a los mineros de California que requerían de un tipo de pantalón resistente y durable.

Levi Strauss y el sastre Jacob Davis, crearon y patentaron los jeans reforzados en 1873. Con el paso del tiempo, los jeans dejaron de ser únicamente una prenda de trabajo y comenzó a formar parte de la juventud, como un símbolo de moda y rebeldía.

Sin embargo, el tejido con el cual se fabrican los jeans, ya existía desde hace algún tiempo. La tela de jeans o denim nació en Francia, aunque su nombre hace referencia a Génova, Italia. Un grupo de tejedores franceses desarrollaron un tejido muy diferente, robusto y firme, sin siquiera saber que revolucionaría el modo de confeccionar y vestir en el futuro.

historia de los jeans
Una prenda de ropa con mucha historia y versatilidad que empez&oacute; como pieza de trabajo hasta transformarse en un icono urbano.&nbsp;

Una prenda de ropa con mucha historia y versatilidad que empezó como pieza de trabajo hasta transformarse en un icono urbano.

En las décadas siguientes, los jeans fueron adoptando distintos usos y formas. En la década del 40, por ejemplo, fue una prenda de trabajo y guerra. En los 50 los jeans tuvieron su mayor auge, los más jóvenes comenzaron a usarlos y se empezaron a fabricar con cierre. En los años 60, la prenda formó parte de la movida hippie y se relacionó con la rebeldía y revolución.

Actualmente, existen muchísimos modelos, cortes, tejidos y estilos de jeans. Es una prenda que se puede usar en todas partes, ya que se adapta a los estilos urbanos, casuales y elegantes sin problemas.

Con un truco de hilos: cómo confeccionar un vestido usando unos jeans viejos

Con unos jeans viejos puedes hacer muchas prendas nuevas y originales. Una de las mayores ventajas de los jeans es su versatilidad y facilidad de costura. A continuación te comparto el paso a paso de este truco y el tutorial para que puedas guiarte mejor.

Embed - DIY VESTIDOS de un JEANS en 5 MINUTOS |BeruzkaDms
  1. Vas a necesitar dos jeans de diferentes colores. Para comenzar con este truco, dobla uno de los pantalones por la mitad tal como se ve en el video y recorta ambas piernas. Luego corta cada pierna por la mitad.
  2. Repite el mismo proceso con los otros jeans, pero esta vez cortando la pierna en tiras más pequeñas como en el tutorial.
  3. Une los jeans colocando la pierna ancha y grande en el centro y las piernas más angostas en los costados. Realiza una costura recta.
  4. Marca las axilas del vestido siguiendo el video. Enfrenta las dos piezas de jeans uniendo derechos y cose los bordes.
  5. Voltea el vestido y coloca los tirantes, también hechos con retazos de jeans.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar