Paso a paso: cómo hacer un vestido con recortes de jeans y un truco

¿De dónde vienen los jeans?: la historia detrás de una prenda muy popular
Los jeans son una prenda muy cómoda y popular que nació hace varios años en Estados Unidos como una prenda de trabajo, destinada a los mineros de California que requerían de un tipo de pantalón resistente y durable.
Levi Strauss y el sastre Jacob Davis, crearon y patentaron los jeans reforzados en 1873. Con el paso del tiempo, los jeans dejaron de ser únicamente una prenda de trabajo y comenzó a formar parte de la juventud, como un símbolo de moda y rebeldía.
Sin embargo, el tejido con el cual se fabrican los jeans, ya existía desde hace algún tiempo. La tela de jeans o denim nació en Francia, aunque su nombre hace referencia a Génova, Italia. Un grupo de tejedores franceses desarrollaron un tejido muy diferente, robusto y firme, sin siquiera saber que revolucionaría el modo de confeccionar y vestir en el futuro.
En las décadas siguientes, los jeans fueron adoptando distintos usos y formas. En la década del 40, por ejemplo, fue una prenda de trabajo y guerra. En los 50 los jeans tuvieron su mayor auge, los más jóvenes comenzaron a usarlos y se empezaron a fabricar con cierre. En los años 60, la prenda formó parte de la movida hippie y se relacionó con la rebeldía y revolución.
Actualmente, existen muchísimos modelos, cortes, tejidos y estilos de jeans. Es una prenda que se puede usar en todas partes, ya que se adapta a los estilos urbanos, casuales y elegantes sin problemas.
Con un truco de hilos: cómo confeccionar un vestido usando unos jeans viejos
Con unos jeans viejos puedes hacer muchas prendas nuevas y originales. Una de las mayores ventajas de los jeans es su versatilidad y facilidad de costura. A continuación te comparto el paso a paso de este truco y el tutorial para que puedas guiarte mejor.
- Vas a necesitar dos jeans de diferentes colores. Para comenzar con este truco, dobla uno de los pantalones por la mitad tal como se ve en el video y recorta ambas piernas. Luego corta cada pierna por la mitad.
- Repite el mismo proceso con los otros jeans, pero esta vez cortando la pierna en tiras más pequeñas como en el tutorial.
- Une los jeans colocando la pierna ancha y grande en el centro y las piernas más angostas en los costados. Realiza una costura recta.
- Marca las axilas del vestido siguiendo el video. Enfrenta las dos piezas de jeans uniendo derechos y cose los bordes.
- Voltea el vestido y coloca los tirantes, también hechos con retazos de jeans.