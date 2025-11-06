Reciclaje: guardá los tubos de papel higiénico y transformalos en casas de Navidad en miniatura

Los tubos de papel higiénico son de los materiales más útiles para el reciclaje. Es que con pocos materiales y mucho ingenio podemos hacer con estos cartones distintos adornos. En este caso, nos anticipamos a la Navidad y comenzaremos a crear hermosas y elegantes casas navideñas en miniatura para aportar a la decoración festiva.
Cómo reciclar tubos de papel higiénico y convertirlos en adornos para Navidad
Anteriormente te enseñé a crear un árbol de Navidad en miniatura luego de reciclar tubos de papel higiénico. Ahora tendrás que redoblar la apuesta, ya que el siguiente adorno requiere de mucha precisión.
Para hacer las casas navideñas en miniatura, nos guiaremos con el tutorial que nos brinda el canal de YouTube ‘Manualidades Doña Rosita’. Según explica la especialista, necesitaremos de pocos materiales, pero de una gran habilidad para las manualidades.
Materiales
- 3 tubos de papel higiénico
- Pegamento
- Porcelana en frío
- Acrílicos de colores varios
Procedimiento
- Aplastar un tubo a lo largo y marcar bien los dobleces.
- Girarlo y aplastarlo en la otra dirección para que quede con cuatro marcas, formando un cuadrado perfecto al abrirlo.
- Aplanar el cartón y dividirlo a la mitad.
- Para darle forma de casa con el techo triangular, es menester sobre la parte superior de cuatro de los trozos cuadrados, marcar el centro de uno de los lados.
- Dibujar líneas rectas desde esa marca central hasta las esquinas inferiores del lado opuesto.
- Cortar el triángulo superior y también las líneas verticales de los costados para que el techo se doble con facilidad.
- Por otro lado, los dos tubos restantes de papel higiénico se cortarán en cuatro pedazos para usarlos como techos rectangulares (dejando cuatro trozos de cartón libres, sin cortar en forma de casa).
- Pegar uno de los rectángulos de cartón sobre la parte superior triangular de cada casita.
Esta es la primera parte del tutorial. Ahora pasaremos a decorar y texturizar las casas de Navidad en miniatura creadas con tubos de papel higiénico. La decoración se hace forrando el cartón con una capa de porcelana fría estirada a 3 mm de grosor:
- Colocar pegamento sobre todo el contorno de la casa, medir el largo de la casita, desde la punta del techo hasta abajo, y cortar la masa un poco más larga.
- Pegar la masa empezando por el pico del techo y la vas aplastando con los dedos para que se marque la forma de la casa.
- Cortar la masa sobrante con un bisturí o cuchillo cartonero siguiendo los contornos de la casa.
- En la parte inferior, aplanar la masa con el dedo para que quede un borde limpio.
- Para forrar el techo, se deberá colocar pegamento sobre el techo de cartón.
- Pegar masa moldeadora directamente, sin medir, y luego cortar los bordes con el bisturí para que queden rectos.
- Para los detalles del marco y borde deberás cortar las tiras de masa de medio centímetro de ancho y pegarlas sobre los bordes del techo.
- Para las ventanas y puertas, tendrás que crear pequeños cuadrados y rectángulos de masa.
- Con la punta del cuchillo, tallar detalles como cruces en las ventanas para simular el marco de vidrio o la forma de la puerta.
- Pegar las ventanas y la puerta.
- Podés repetir el mismo procedimiento para hacer una chimenea en tu casa de Navidad.
- Pintar a gusto con acrílico.
- Por último, hacer dos pequeños agujeros en la parte superior de la casita para poder pasar una cuerda o hilo y colgarla en el árbol de Navidad.