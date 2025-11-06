Reciclaje: guardá los tubos de papel higiénico y transformalos en casas de Navidad en miniatura

Cómo reciclar tubos de papel higiénico y convertirlos en adornos para Navidad

Anteriormente te enseñé a crear un árbol de Navidad en miniatura luego de reciclar tubos de papel higiénico. Ahora tendrás que redoblar la apuesta, ya que el siguiente adorno requiere de mucha precisión.

Papel higienico Aprendé a reciclar tubos de papel higiénico.

Para hacer las casas navideñas en miniatura, nos guiaremos con el tutorial que nos brinda el canal de YouTube ‘Manualidades Doña Rosita’. Según explica la especialista, necesitaremos de pocos materiales, pero de una gran habilidad para las manualidades.