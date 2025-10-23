Reciclaje: guardá los tubos de papel higiénico y transformalos en un hermoso árbol de Navidad en miniatura

Cartón

Lana o hilo de color verde.

Pompones pequeños de colores o lentejuelas.

Pegamento (puede ser silicona caliente).

Tijeras.

Procedimiento

El primer paso de esta idea de decoración consistirá en dibujar la forma de un árbol de Navidad en el cartón, similar a un triángulo con una base corta. A continuación, tendrás que recortar el contorno del árbol y realizar un agujero en la parte superior central para comenzar a envolver la lana.

Posteriormente, comenzar a envolver la lana verde cubriendo completamente la silueta del árbol. El cartón no debe ser visible al terminar. Una vez cubierto el árbol, utilizar un marcador café para colorear la parte inferior que simula el tronco. También podrás usar un trozo de lana de color café para forrar esa parte.

tubo de papel higiencio reciclado El reciclaje nos permite desarrollar maravillosas ideas decorativas.

Luego será turno de pegar los pequeños pompones de colores, las lentejuelas o los adornos, distribuyéndolos de forma aleatoria por la superficie verde para simular las luces o las esferas navideñas.

Por último, utilizar un trozo de lana o hilo delgado para formar un lazo que permita colgar el árbol de Navidad en cualquier lugar y pegarlo en la parte superior trasera. Así, con un tubo de papel higiénico reciclado podrás elaborar un maravilloso elemento de decoración navideña. Puedes hacer tantos árboles como rollos de cartón recicles.