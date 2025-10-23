Reciclaje: guardá los tubos de papel higiénico y transformalos en un hermoso árbol de Navidad en miniatura

En un abrir y cerrar de ojos llegaremos a fin de año y tendremos que diagramar la decoración para la temporada festiva. Entre las alternativas, emerge una diseñada a partir del reciclaje: un hermoso árbol de Navidad creado con un tubo de papel higiénico. Lo mejor de esta idea es que puedes desarrollarla con la ayuda de los más pequeños de la casa, realizando así una tarea recreativa.
Cómo reciclar tubos de papel higiénico y convertirlos en un elegante árbol de Navidad
Según el canal de YouTube ‘Rincón creativo de mamá’, con pocos materiales y mucho ingenio nos podemos anticipar a la Navidad y crear un adorno que quedará maravilloso en cualquier rincón.
Materiales necesarios:
- Cartón
- Lana o hilo de color verde.
- Pompones pequeños de colores o lentejuelas.
- Pegamento (puede ser silicona caliente).
- Tijeras.
Procedimiento
El primer paso de esta idea de decoración consistirá en dibujar la forma de un árbol de Navidad en el cartón, similar a un triángulo con una base corta. A continuación, tendrás que recortar el contorno del árbol y realizar un agujero en la parte superior central para comenzar a envolver la lana.
Posteriormente, comenzar a envolver la lana verde cubriendo completamente la silueta del árbol. El cartón no debe ser visible al terminar. Una vez cubierto el árbol, utilizar un marcador café para colorear la parte inferior que simula el tronco. También podrás usar un trozo de lana de color café para forrar esa parte.
Luego será turno de pegar los pequeños pompones de colores, las lentejuelas o los adornos, distribuyéndolos de forma aleatoria por la superficie verde para simular las luces o las esferas navideñas.
Por último, utilizar un trozo de lana o hilo delgado para formar un lazo que permita colgar el árbol de Navidad en cualquier lugar y pegarlo en la parte superior trasera. Así, con un tubo de papel higiénico reciclado podrás elaborar un maravilloso elemento de decoración navideña. Puedes hacer tantos árboles como rollos de cartón recicles.