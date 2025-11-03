Reciclaje: guardá los tubos de papel higiénico y transformalos en un útil accesorio para tu cartera

Cómo reciclar tubos de papel higiénico y convertirlos en un tarjetero

Así como días atrás te enseñé a crear un árbol de Navidad en miniatura, hoy te diré cómo hacer un tarjetero, también con tubos de papel higiénico.

reciclaje rollos de papel higienico Aprendé a reciclar tubos de papel higiénico.

Para esta idea DIY acudiremos al tutorial brindado por el canal de YouTube ‘Arte en casa-Manualidades y reciclaje’. En el video podemos aprender en pocos pasos y con simples materiales cómo crear un tarjetero para llevar dentro de la cartera o bolso.