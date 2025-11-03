Reciclaje: guardá los tubos de papel higiénico y transformalos en un útil accesorio para tu cartera

Entre las cosas que tenemos en casa y podemos reciclar, los tubos de papel higiénico son de las más versátiles. Estos cilindros de cartón, los cuales generalmente terminan en la basura, pueden resultar útiles para crear diversas ideas DIY, como este accesorio de cartera que servirá para guardar todas tus tarjetas.
Cómo reciclar tubos de papel higiénico y convertirlos en un tarjetero
Así como días atrás te enseñé a crear un árbol de Navidad en miniatura, hoy te diré cómo hacer un tarjetero, también con tubos de papel higiénico.
Para esta idea DIY acudiremos al tutorial brindado por el canal de YouTube ‘Arte en casa-Manualidades y reciclaje’. En el video podemos aprender en pocos pasos y con simples materiales cómo crear un tarjetero para llevar dentro de la cartera o bolso.
Materiales
- Tubos de rollo de papel higiénico
- Papel de regalo
- Pegamento o plasticola
- Cartón
- Tela
Procedimiento
- El primer paso necesitará en reunir los tubos de cartón de papel higiénico y verificar que todos tengan el mismo largo y ancho.
- Luego, aplanar con ayuda de una regla para darles una forma rectangular.
- Pegar cualquier parte del cartón que esté despegada por dentro para evitar que las tarjetas se traben al insertarlas.
- Forrar los tubos con papel de regalo, midiendo el papel y recortando para luego pegar con plasticola o cualquier otro pegamento.
- Cortar los extremos del papel antes de doblarlos hacia adentro y pegar cuidadosamente para que no molesten al introducir las tarjetas.
- Para facilitar la extracción de las tarjetas, utilizar una tapa como guía para dibujar y cortar un pequeño semicírculo en la abertura superior de cada tubo forrado.
- A continuación, colocar cada tubo forrado uno arriba del otro y pegar en sus laterales con pegamento. Usar broches para garantizar la afectiva adhesión de los cartones.
- Mientras esperamos a que se seque el tarjetero, buscar un cartón para crear la estructura exterior del estuche.
- Trazar y cortar las siguientes partes para el cuerpo del estuche, que al doblarse formarán una caja con tapa: Dos partes principales de 10.5 cm de largo (frente y base), una parte de 2 cm (lateral del estuche) y una solapa superior de 5 cm, que a su vez se divide para crear el doblez de la tapa.
- Forrar la pieza de cartón con tela o papel reciclado.
- Para unir todo, debemos aplicar silicona fría al último tubo del bloque y en la parte donde están unidos. Introducir el bloque de tubos dentro del estuche de cartón forrado, asegurándonos de que quede bien ajustado. Dejar secar.
De esta forma, gracias al reciclaje de tubos de papel higiénico, tendremos un práctico tarjetero para llevar dentro de la mochila, el bolso o la cartera.