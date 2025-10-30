Cómo puedo coser un monedero de tela con retazos: con un truco de costura en casa

elementos de costura Ten siempre un costurero a mano, bien completo y con todos los materiales necesarios.

Paso a paso y con un truco: cómo coser monederos con jeans viejos

Los jeans con un tiempo de tela ultra resistente y duradero. Con unos jeans viejos se pueden realizar prendas de ropa, accesorios y adornos para la casa.

Para realizar este truco de hilos y transformar unos viejos jeans en monederos super cancheros, solo necesitas algunos trozos de jean, hilo, aguja y cierres. En el tutorial puedes ver mejor el paso a paso de este truco.