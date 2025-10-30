Inicio Sociedad truco
Cómo puedo coser un monedero de tela con retazos: con un truco de costura en casa

Un truco de costura es una herramienta artesanal que puedes usar en casa para diseñar prendas únicas, a medida y originales

Isabella Brosio
Isabella Brosio
Con algunos hilos y unas tijeras puedes dar una nueva vida a un viejo pedazo de tela.

Con un truco de costura en casa puedes aprovechar los pedazos de jeans viejos que tienes guardados y crear monederos hermosos. Toma nota y presta atención.

elementos de costura
Ten siempre un costurero a mano, bien completo y con todos los materiales necesarios.&nbsp;

Paso a paso y con un truco: cómo coser monederos con jeans viejos

Los jeans con un tiempo de tela ultra resistente y duradero. Con unos jeans viejos se pueden realizar prendas de ropa, accesorios y adornos para la casa.

Para realizar este truco de hilos y transformar unos viejos jeans en monederos super cancheros, solo necesitas algunos trozos de jean, hilo, aguja y cierres. En el tutorial puedes ver mejor el paso a paso de este truco.

  1. Recorta los trozos de jean que deseas utilizar para el truco. Los bolsillos quedan muy bonitos para este proyecto.
  2. Coloca el derecho de cierre contra el derecho de tela en la parte que será la apertura del monedero de jeans. Cose con una costura recta y realiza un pespunte. Haz lo mismo con la otra mitad del monedero.
  3. Voltea la tela enfrentando los derechos y realiza una costura recta por todo el borde abriendo el cierre para que puedas voltear nuevamente.

Un truco y algo más: errores comunes de costura en casa

Si recién comienzas a coser en casa y estás aprendiendo poco a poco el arte de los hilos, es importante que conozcas algunos errores frecuentes que puede ahorrarte muchos problemas y malos ratos.

costura
Cuantos menos errores cometas, m&aacute;s feliz estar&aacute;s con tus resultados.&nbsp;

  • Un error común de costura es no lavar las telas antes de coserlas. Muchas telas se achican después del lavado y si la prenda ya está cosida se puede deformar.
  • Para que todo truco de costura artesanal de casa quede prolijo y parejo, lo mejor es planchas las costuras para fijar las puntadas y aplastar las costuras.
  • No hacer moldes para coser cualquier truco de costura, por más pequeño o grande que sea, es un error enorme de costura. Los moldes nos permiten tomar bien las medidas, cortar bien las telas y coser perfectamente.
  • Otro error común de costura en casa es no utilizar el hilo y la aguja correctos. Las agujas se clasifican de acuerdo a su grosor o tamaño y cada una se emplea según el grosor de tela. Para telas más gruesas se recomiendan agujas anchas de 18, por ejemplo. Para telas finas como una tela de avión o lino, se recomiendan agujas de 11 o 14.
  • Siempre que vayas a emprender un truco de hilos, debes chequear que las tijeras de tela estén bien afiladas. Cortar con una tijera sin filo puede dañar completamente la tela, deshilacharla y forzar el corte al punto de deformar la tela.
  • Finalmente, el error más común es la mala gestión de los proyectos. Si recién empiezas a coser, lo mejor es buscar un truco a mano, sencillo y con pocos materiales que tienes en casa y poco a poco escalar en proyectos más elaborados y complejos.

