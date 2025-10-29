Ideal para días fríos imprevistos: el truco secreto de la abuela para que el guiso tenga más sabor

guiso (1) El guiso argentino es un clásico que nunca falla.

El truco está en utilizar tanto el tallo como las hojas. Primero agrega los tallos picados al principio del guiso, junto con la cebolla y la zanahoria, para que aporten su aroma desde el inicio. Luego añadí las hojas al final de la cocción, justo antes de apagar el fuego, para dar un toque fresco y equilibrar los sabores.

Si quieres un sabor más intenso, puedes tostar los trozos de apio brevemente antes de incorporarlos, lo que potencia sus notas dulces y caramelizadas.

Además de mejorar el sabor, el apio aporta beneficios nutricionales: es rico en antioxidantes, fibra y minerales como el potasio y el magnesio. Su bajo contenido calórico y su capacidad para reducir la retención de líquidos lo convierten en un ingrediente ideal para quienes buscan una comida sabrosa pero liviana.

guiso (2) Seguí estos trucos para que tu guiso salga único y exquisito.

Para un guiso realmente inolvidable, combiná el apio con una pizca de pimentón dulce o ahumado y una hoja de laurel. Este trío simple, pero poderoso logra una base aromática equilibrada y llena de matices.

Otros trucos para un guiso exquisito