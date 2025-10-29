Ideal para días fríos imprevistos: el truco secreto de la abuela para que el guiso tenga más sabor

Los guisos caseros son sinónimo de hogar, tradición y comida reconfortante. Sin embargo, lograr ese sabor profundo, intenso y bien integrado que nos recuerda a las recetas de las abuelas no siempre es fácil. Muchos recurren al ajo o al limón para “levantar” el gusto del plato, pero existe un ingrediente poco conocido que puede transformar cualquier guiso en una verdadera delicia.
A pesar de que estamos en época de primavera y calor, los días fríos azotaron la provincia y está ideal para un guiso. Si quieres probar una receta única como de abuela te la enseñamos en esta nota. Pues el secreto de este truco está en el apio y en algunos pasos que debes seguir.
El truco secreto de la abuela para que el guiso tenga más sabor
Aunque suele pasar desapercibido, el apio es un potenciador natural del sabor. Su perfil aromático, ligeramente dulce y herbal, intensifica el gusto de carnes, verduras y legumbres. Cuando se cocina a fuego lento, libera compuestos que realzan el sabor, esa sensación de “sabroso” tan característica de los guisos bien hechos sin necesidad de recurrir a exceso de sal, caldos artificiales ni condimentos industriales.
El truco está en utilizar tanto el tallo como las hojas. Primero agrega los tallos picados al principio del guiso, junto con la cebolla y la zanahoria, para que aporten su aroma desde el inicio. Luego añadí las hojas al final de la cocción, justo antes de apagar el fuego, para dar un toque fresco y equilibrar los sabores.
Si quieres un sabor más intenso, puedes tostar los trozos de apio brevemente antes de incorporarlos, lo que potencia sus notas dulces y caramelizadas.
Además de mejorar el sabor, el apio aporta beneficios nutricionales: es rico en antioxidantes, fibra y minerales como el potasio y el magnesio. Su bajo contenido calórico y su capacidad para reducir la retención de líquidos lo convierten en un ingrediente ideal para quienes buscan una comida sabrosa pero liviana.
Para un guiso realmente inolvidable, combiná el apio con una pizca de pimentón dulce o ahumado y una hoja de laurel. Este trío simple, pero poderoso logra una base aromática equilibrada y llena de matices.
Otros trucos para un guiso exquisito
- Sellá la carne antes de agregar el caldo
- Sofreí las verduras lentamente hasta que estén doradas
- Usá especias frescas y agregalas en distintos momentos de la cocción
- Dejá reposar el guiso unos minutos antes de servir