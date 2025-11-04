Cómo transformar unos jeans viejos en una bermuda urbana, canchera y a la moda

costura Además, si reutilizamos telas viejas estamos contribuyendo a la moda circular y el medio ambiente, así como a la economía del hogar.

Una prenda muy popular: origen, historia y curiosidades de los jeans

Los jeans son una prenda muy cómoda y popular que nació hace varios años en Estados Unidos como una prenda de trabajo, destinada a los mineros de California que requerían de un tipo de pantalón resistente y durable.

Levi Strauss y el sastre Jacob Davis, crearon y patentaron los jeans reforzados en 1873. Con el paso del tiempo, los jeans dejaron de ser únicamente una prenda de trabajo y comenzó a formar parte de la juventud de los años 60, como un símbolo de moda y rebeldía.

jeans Hoy los jeans son el infaltable de todo armario, combinable con prendas más o menos elegantes. Una prenda que nunca falla.

Sin embargo, el tejido o tela de los jeans proviene de Italia, más específicamente de Génova. Se cree que la tela vaquera nació en el siglo XVI con el fin de crear prendas de servicio para la armada italiana.

Otros registros afirman que la tela de jeans ya existía en Francia, con el nombre "de Nimes" lo que luego le daría el nombre de "denim" a los jeans.

Actualmente, existen muchísimos modelos, cortes, tejidos y estilos de jeans. Es una prenda que se puede usar en todas partes, ya que se adapta a los estilos urbanos, casuales y elegantes sin problemas.

Con un truco DIY: cómo transformar unos jeans viejos en unas bermudas

Para realizar este DIY de costura en casa solo necesitas unos jeans viejos, tijeras, tiza para marcar, regla, hilo, aguja y muchas ganas de crear. En el tutorial puedes seguir mejor el paso a paso.

Embed - De skinny jeans a baggy shorts