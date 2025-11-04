Cómo transformar unos jeans viejos en una bermuda urbana, canchera y a la moda

Todos tenemos en el fondo del armario unos jeans viejos que ya no vamos a usar, pero guardamos por si en algún momento sirven para algo o vuelven a estar de moda. Para evitar que el placar de casa se llene de prendas de ropa obsoletas, pasadas de moda o muy gastadas, lo ideal es buscar un truco DIY de costura.
Un DIY o un proyecto "hazlo tú mismo" es una especie de truco artesanal que puede utilizarse en el hogar para reciclar, reutilizar y crear desde cero. Hoy te comparto un DIY de costura en casa para refaccionar unos jeans en desusos y crear unas bermudas anchas súper cómodas y modernas.
La costura es una actividad de casa con muchísimos beneficios: es una tarea muy buena para las manos, la concentración, la creatividad, el autoestima y la tolerancia a la frustración.
Una prenda muy popular: origen, historia y curiosidades de los jeans
Los jeans son una prenda muy cómoda y popular que nació hace varios años en Estados Unidos como una prenda de trabajo, destinada a los mineros de California que requerían de un tipo de pantalón resistente y durable.
Levi Strauss y el sastre Jacob Davis, crearon y patentaron los jeans reforzados en 1873. Con el paso del tiempo, los jeans dejaron de ser únicamente una prenda de trabajo y comenzó a formar parte de la juventud de los años 60, como un símbolo de moda y rebeldía.
Sin embargo, el tejido o tela de los jeans proviene de Italia, más específicamente de Génova. Se cree que la tela vaquera nació en el siglo XVI con el fin de crear prendas de servicio para la armada italiana.
Otros registros afirman que la tela de jeans ya existía en Francia, con el nombre "de Nimes" lo que luego le daría el nombre de "denim" a los jeans.
Actualmente, existen muchísimos modelos, cortes, tejidos y estilos de jeans. Es una prenda que se puede usar en todas partes, ya que se adapta a los estilos urbanos, casuales y elegantes sin problemas.
Con un truco DIY: cómo transformar unos jeans viejos en unas bermudas
Para realizar este DIY de costura en casa solo necesitas unos jeans viejos, tijeras, tiza para marcar, regla, hilo, aguja y muchas ganas de crear. En el tutorial puedes seguir mejor el paso a paso.
- Para comenzar con este DIY de hilos, marca las piernas de los jeans por donde deseas cortar las bermudas. No tires las piernas, te servirán más adelante.
- Descose los costados de los jenas, los costados exteriores, no los interiores.
- Con las piernas que te sobraron de los jeans, realiza una tira para cada costado y añádela con una costura recta para hacer las bermudas más anchas. Empareja la base con unas tijeras y si quieres realiza un dobladillo para que queden más prolijas.