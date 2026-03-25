El empresario que amaba la naturaleza y encontró el peor final bajo las garras de una leona

Lo que sucedió es que el empresario descendió de la carpa instalada sobre su vehículo 4x4 durante la madrugada para ir al baño y no tuvo tiempo para reaccionar. Una leona, que lo acechaba en la oscuridad, lo atacó ferozmente.

safari, leona

A pesar de los gritos desesperados y los intentos del grupo por ahuyentar al felino con linternas y golpes, las heridas resultaron fatales. Así, este fue el final para un empresario respetado dentro del sector automotriz y de conservación.

Irónicamente, "Charlie", la leona que le arrebató la vida, era parte de una población de leones adaptados al desierto que Kebbel tanto admiraba y ayudaba a proteger a través de sus actividades filantrópicas.

Tras el incidente, las autoridades locales tomaron la difícil decisión de sacrificar al animal el 1 de junio, argumentando que representaba un riesgo continuo para la comunidad y otros viajeros.

El debate que gira en torno a los safaris fotográficos

El auge de los safaris fotográficos se presenta como la alternativa ética y sostenible frente a la caza deportiva, bajo la premisa de "capturar imágenes en lugar de vidas". Sin embargo, es una práctica que no está exenta de controversia.

El debate principal gira en torno a la habituación: al normalizar la presencia humana y de vehículos, los animales pierden su miedo instintivo al hombre. Esta cercanía, aunque facilita fotografías espectaculares, altera los ciclos de caza y apareamiento, y aumenta el riesgo de encuentros fatales, como en este caso.