La historia de Bernd Kebbel es una de esas paradojas que hielan la sangre. El reconocido empresario alemán, de 59 años, no era un turista improvisado; era un experto en expediciones off-road y un ferviente defensor de la fauna africana.
El empresario que amaba la naturaleza y encontró el peor final bajo las garras de una leona
La historia de este empresario terminó en tragedia mientras cumplía el sueño de muchas personas: realizar un safari y ver animales de cerca
Sin embargo, en la madrugada del pasado 30 de mayo de 2025, su pasión por la vida salvaje se transformó en una tragedia que hoy sigue siendo recordada por muchos.
El empresario que fue devorado por una leona en Namibia
Todo ocurrió en el remoto campamento Hoanib River, cerca de la Costa de los Esqueletos. Kebbel se encontraba disfrutando de un viaje junto a su esposa, Conny, y un grupo de amigos cercanos. Según los informes oficiales del Ministerio de Medio Ambiente de Namibia, la muerte lo sorprendió en un instante.
Lo que sucedió es que el empresario descendió de la carpa instalada sobre su vehículo 4x4 durante la madrugada para ir al baño y no tuvo tiempo para reaccionar. Una leona, que lo acechaba en la oscuridad, lo atacó ferozmente.
A pesar de los gritos desesperados y los intentos del grupo por ahuyentar al felino con linternas y golpes, las heridas resultaron fatales. Así, este fue el final para un empresario respetado dentro del sector automotriz y de conservación.
Irónicamente, "Charlie", la leona que le arrebató la vida, era parte de una población de leones adaptados al desierto que Kebbel tanto admiraba y ayudaba a proteger a través de sus actividades filantrópicas.
Tras el incidente, las autoridades locales tomaron la difícil decisión de sacrificar al animal el 1 de junio, argumentando que representaba un riesgo continuo para la comunidad y otros viajeros.
El debate que gira en torno a los safaris fotográficos
El auge de los safaris fotográficos se presenta como la alternativa ética y sostenible frente a la caza deportiva, bajo la premisa de "capturar imágenes en lugar de vidas". Sin embargo, es una práctica que no está exenta de controversia.
El debate principal gira en torno a la habituación: al normalizar la presencia humana y de vehículos, los animales pierden su miedo instintivo al hombre. Esta cercanía, aunque facilita fotografías espectaculares, altera los ciclos de caza y apareamiento, y aumenta el riesgo de encuentros fatales, como en este caso.