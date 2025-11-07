La historia de la gallina sin cabeza que vivió casi 18 meses es uno de esos relatos que desafían la lógica y nos recuerdan que la naturaleza, a veces, se ríe de lo que creemos imposible.
En 1945, en la pequeña granja de Fruita, Colorado, un hombre llamado Lloyd Olsen se encontró con algo que parecía un milagro, o tal vez un error de la ciencia: una gallina que había sobrevivido sin cabeza. Esto le valió un récord Guinness por vivir un año y medio sin cabeza.
La gallina sin cabeza que vivió aproximadamente 18 meses desafiando la lógica
El granjero bautizó Mike, y pronto el mundo entero quedaría fascinado por su existencia improbable. Mike no era una gallina cualquiera. Un corte mal dado por el hacha durante el sacrificio eliminó su cabeza casi por completo, pero su cerebro permaneció parcialmente intacto. En términos biológicos, debería haber muerto en cuestión de segundos.
Sin embargo, esta gallina se negó a seguir las reglas. Su cuerpo continuó funcionando gracias a un pedazo minúsculo de cerebro y al tallo de su médula espinal, lo que le permitió mantener funciones vitales básicas: respirar, caminar, picotear y, curiosamente, mantenerse alerta ante el entorno. Incluso desarrolló una rutina curiosa: Olsen descubrió que podía alimentarla con agua y pedazos de maíz administrados directamente en su esófago.
Como fue la vida de esta gallina
La vida de Mike fue una mezcla de fragilidad y resistencia extrema. Mientras otras gallinas dependían de reflejos automáticos y de su cerebro intacto para sobrevivir, Mike demostró que, bajo condiciones extraordinarias, la biología puede ser sorprendentemente flexible.
Su existencia convirtió la granja de Olsen en una especie de atracción local, y pronto Mike fue llevado a ferias y exposiciones, donde médicos, científicos y curiosos no podían creer lo que veían. Cada día era un recordatorio de que la naturaleza puede sostener lo insostenible, que la vida tiene formas que nuestra comprensión a veces no alcanza.
Tras casi un año y medio de vida milagrosa, Mike murió mientras dormía. La historia de esta gallina quedó como un testimonio de resiliencia y de la rareza del mundo natural.