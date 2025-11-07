La gallina sin cabeza que vivió aproximadamente 18 meses desafiando la lógica

Sin embargo, esta gallina se negó a seguir las reglas. Su cuerpo continuó funcionando gracias a un pedazo minúsculo de cerebro y al tallo de su médula espinal, lo que le permitió mantener funciones vitales básicas: respirar, caminar, picotear y, curiosamente, mantenerse alerta ante el entorno. Incluso desarrolló una rutina curiosa: Olsen descubrió que podía alimentarla con agua y pedazos de maíz administrados directamente en su esófago.

Gallina

Como fue la vida de esta gallina

La vida de Mike fue una mezcla de fragilidad y resistencia extrema. Mientras otras gallinas dependían de reflejos automáticos y de su cerebro intacto para sobrevivir, Mike demostró que, bajo condiciones extraordinarias, la biología puede ser sorprendentemente flexible.

Su existencia convirtió la granja de Olsen en una especie de atracción local, y pronto Mike fue llevado a ferias y exposiciones, donde médicos, científicos y curiosos no podían creer lo que veían. Cada día era un recordatorio de que la naturaleza puede sostener lo insostenible, que la vida tiene formas que nuestra comprensión a veces no alcanza.

Tras casi un año y medio de vida milagrosa, Mike murió mientras dormía. La historia de esta gallina quedó como un testimonio de resiliencia y de la rareza del mundo natural.