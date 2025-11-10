Para qué sirve colocar una bolita de algodón con sal gruesa en el armario: truco casero efectivo

Realizar este truco casero es efectivo para dejar atrás estos problemas, ya que la sal es higroscópica y la sal gruesa absorbe el exceso de agua del aire, previniendo la aparición de los hongos mencionados.

Dicho en otras palabras, al mantener el ambiente seco, se evita la proliferación de moho y hongos, que pueden dañar la ropa. Como si fuera poco, este truco también ayuda a neutralizar los olores desagradables que pueden generarse dentro del armario.

plaga polillas La realización de este truco mantiene alejadas a las polillas de tu ropa.

Además de todo lo mencionado, el hecho de colocar un algodón con sal gruesa en los armarios de casa repele insectos dañinos para las prendas, como las polillas.

Por último, no está de más decir que puedes agregar algunas gotas del aceite esencial de tu preferencia para conseguir un aroma agradable en este espacio.

Paso a paso: cómo realizar este truco casero

Coloca una bolita de algodón en un rincón del armario. Agrega sal gruesa sobre el algodón. (Opcional) Añade unas gotas de tu aceite esencial favorito. Reemplaza la mezcla aproximadamente una vez al mes para asegurar su eficacia.

Ya lo sabes, si quieres evitar la humedad y los malos olores dentro del armario de la ropa, y también proteger a tus prendas de las polillas, será mejor que realices este truco casero, económico y efectivo.