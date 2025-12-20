Qué quiere decir que la pintura se descascare de la pared y cómo se soluciona

La humedad, el principal enemigo

En viviendas, especialmente en baños, cocinas y paredes exteriores, la humedad es la causa número uno. Puede provenir de caños con pérdidas, grietas en muros exteriores, falta de ventilación e incluso filtraciones del techo.

Y cuando la humedad empuja desde adentro, la pintura se infla, se agrieta y finalmente se cae. Por eso, antes de pintar de nuevo, siempre es clave observar el origen de cualquier problema

Manchas oscuras o verdosas

Olor a humedad

Salitre (polvo blanco)

Pared fría al tacto

pintura descascarada Este problema es muy común en varias casas.

Si estos signos están presentes, repintar sin reparar el origen no servirá.

Cómo solucionar la pintura descascarada paso a paso

Los errores más comunes que empeoran el problema es pintar encima sin raspar, usar enduido sobre humedad activa, no respetar los tiempos de secado y sin duda, elegir pinturas no aptas para el ambiente. Por eso, te contamos el paso a paso para solucionar este problema común:

Raspá toda la zona afectada de la pared con espátula hasta llegar a una superficie firme.

Arreglá filtraciones o pérdidas, sellá grietas, mejorá la ventilación del ambiente

La pared debe estar totalmente seca antes de continuar.

Aplica fijador o sellador para mejorar la adherencia de la nueva pintura y evita futuros desprendimientos.

y evita futuros desprendimientos. Pinta con el producto adecuado, usando una pintura específica para interiores, exteriores o ambientes húmedos, según el caso.

Si el descascarado es constante, avanza rápido o aparece en varias paredes, puede haber un problema estructural o de humedad profunda que requiere intervención especializada.