Qué pasa si la humedad del vecino se pasa a la pared de mi casa y qué debo hacer

humedad en las paredes (1)

Cómo detectar si la humedad proviene del vecino

En estos casos puede ser necesario contratar a un profesional especializado en humedades para evaluar la situación y determinar su origen. Un experto podrá identificar si son causadas por filtraciones de agua provenientes del vecino y proponer soluciones adecuadas.

Sin embargo, suele notarse cuando la humedad proviene de otro lugar y estas son algunas señales claras de que el problema no nace en tu vivienda:

Aparece solo en la pared compartida

Aumenta después de lluvias o uso de agua del vecino

No mejora con pintura antihumedad

Coincide con baños, cocinas o patios de la propiedad contigua

Además, en la mayoría de los casos, la causa es una filtración de caños, falta de impermeabilización o terrenos a distinto nivel.

humedad en las paredes (2)

Si notas que esto ocurre en tu casa, el diálogo con el vecino suele ser la solución más rápida. Infórmale sobre el daño mostrando fotos y videos. Si hablar directamente con él no resuelve el problema, es recomendable informar a la comunidad de propietarios o al administrador del edificio.

El Código Civil y Comercial de la Nación establece que ningún propietario puede causar daños a otro inmueble, por eso, quien origina la humedad debe reparar la causa. Si hubo daños, corresponde indemnización y el afectado puede exigir el cese inmediato de la filtración.

Cómo solucionar la humedad cuando viene del vecino

La verdad que eliminar la humedad sin atacar el origen es inútil. Al reconocer de donde proviene el desajuste hay que analizar el arreglo. Hacer un recambio del caño dañado, sellado de juntas y conexiones, impermeabilización del muro lindero, aplicación de membranas líquidas o asfálticas, sellado de fisuras y grietas, nivelación o drenaje del suelo pueden ser algunas opciones.

Una vez solucionado el origen hay que picar revoque dañado con un cepillo raspando todos los restos de salitre que hay en la superficie de la pared. Después aplica algún producto especialmente diseñado para eliminar la humedad.

Deja que la pared se seque bien, pero para que todo salga bien tiene que haber buena ventilación de la zona afectada. Poné sellador sobre la superficie y pinta la pared con pintura antihumedad. Sin embargo, si el problema es muy grave, lo mejor es pedir asesoramiento.