Qué significa que el limonero tenga manchas de humedad en el tronco y cómo solucionarlo

Uno de ellos es la presencia de manchas de humedad en el tronco del árbol, algo que puede darse por diferentes significados, aunque está claro que todos se asocian con lo negativo.

limonero, riego, arboles El limonero es uno de los árboles más famosos.

Qué significa que el limonero tenga manchas de humedad en el tronco

Las manchas de humedad en el tronco de un limonero suelen indicar un problema de hongos (como Alternaria spp. o Phytophthora) o una plaga, que se aprovechan de la humedad, causando podredumbre o una sustancia pegajosa negra.