Qué significa que el limonero tenga manchas de humedad en el tronco y cómo solucionarlo

El árbol limonero es uno de los ejemplares más deseados y tenidos en cuenta en los diferentes hogares, y esto es algo que se da por la gran cantidad de beneficios que puede ofrecer. Sin embargo, también pueden aparecer una serie de problemas que descoloca a muchos dueños.
Uno de ellos es la presencia de manchas de humedad en el tronco del árbol, algo que puede darse por diferentes significados, aunque está claro que todos se asocian con lo negativo.
Qué significa que el limonero tenga manchas de humedad en el tronco
Las manchas de humedad en el tronco de un limonero suelen indicar un problema de hongos (como Alternaria spp. o Phytophthora) o una plaga, que se aprovechan de la humedad, causando podredumbre o una sustancia pegajosa negra.
Este tipo de problemas dificulta la fotosíntesis del árbol, y a menudo es provocado por el exceso de riego o condiciones de mucha humedad y poca ventilación.
Otro de los motivos es una respuesta del árbol a una herida o estrés (hongos, bacterias, plagas), donde exuda una resina protectora que puede verse como manchas húmedas o gomosas.
Las manchas de humedad son una señal de alerta de que tu limonero está luchando contra hongos o plagas, generalmente exacerbados por un mal manejo del riego y la ventilación. ¿Cómo solucionar este problema?
Cómo eliminar las manchas de humedad en el tronco del limonero
- Revisa el Riego: riega al nivel del suelo, no sobre el tronco. Evita encharcamientos y riego excesivo, asegura buen drenaje.
- Mejora la Ventilación y Sanidad: poda las ramas infectadas, limpia hojas y frutos caídos para reducir la humedad y esporas.
- Inspecciona Plagas: busca pequeños insectos en el envés de las hojas (cochinillas, ácaros).
- Aplica Fungicidas/Tratamientos: fungicidas a base de cobre pueden controlar hongos. Jabón potásico o aceites agrícolas pueden eliminar plagas y la fumagina.
- Corta Tejido Afectado: si hay podredumbre o gomosis severa, sanea la zona afectada con cuidado.