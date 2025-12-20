Qué es la dieta kosher: el secreto milenario judío que cada vez más personas eligen

¿Qué es la dieta kosher?

La dieta Kosher proviene de las leyes dietéticas judías descritas en textos religiosos como la Torá y el kashrut, que determinan qué alimentos son permitidos y cuáles no. El término “kosher” literalmente significa “apto” o “correcto” para consumo según estas reglas antiguas.

Entre sus principios está la prohibición de mezclar carnes con lácteos, la exclusión de ciertos animales como cerdo o mariscos, y la exigencia de que los animales terrestres sean sacrificados de acuerdo con prácticas rituales específicas antes de su consumo.

Alimentos permitidos y prohibidos en la dieta Kosher

La dieta kosher divide los alimentos en categorías claras: carnes, lácteos y alimentos neutros, como frutas, verduras y granos. ¿Cuáles están permitidos y cuáles no?:

Permitidos : carnes de animales rumiantes con pezuñas, pescado con aletas y escamas, huevos, frutas y verduras limpias de insectos.

: carnes de animales rumiantes con pezuñas, pescado con aletas y escamas, huevos, frutas y verduras limpias de insectos. Prohibidos: carne de cerdo, mariscos y cualquier alimento que no cumpla con la preparación kosher o que combine lácteos y carne.

dieta kosher- alimentos permitidos y prohibidos

¿Hay evidencia científica sobre efectos nutricionales?

Aunque la dieta Kosher tiene raíces religiosas, algunos estudios sugieren que los métodos de producción y supervisión exigentes asociados con alimentos kosher pueden influir en sus características sensoriales y de calidad, como textura y color en productos cárnicos ritualizados.

Un estudio sobre el efecto de la carne de res, publicado en National Library of Medicine, indica que las prácticas de Kosher pueden alterar ciertos parámetros físicos de la carne comparada con métodos convencionales.

Hoy, muchos consumidores no judíos optan por productos kosher por su pureza, calidad en los procesos o simplemente por preferencia personal, lo que ha impulsado su presencia incluso en supermercados y restaurantes internacionales.

La certificación kosher, identificada por sellos específicos en los envases, ofrece una garantía externa de que los alimentos han sido inspeccionados bajo normas estrictas, algo que atrae a quienes buscan transparencia en lo que consumen.