Qué es la dieta kosher: el secreto milenario judío que cada vez más personas eligen

La dieta Kosher no es solo una tradición milenaria, sino un plan de alimentación que ha despertado curiosidad más allá de las comunidades religiosas. Está basada en las leyes judías del kashrut, cuyo enfoque define qué alimentos son “aptos” para el consumo y cómo deben prepararse para cumplir con esas normas.
Lejos de ser una moda pasajera, muchos expertos señalan que los fundamentos de la dieta Kosher, como la atención en la selección de alimentos y los procesos de preparación rigurosos, pueden influir en elecciones más conscientes al comer.
Además, el crecimiento global de productos con certificación kosher demuestra no solo un auge en su demanda, sino también un interés por estándares de calidad y pureza en los alimentos.
¿Qué es la dieta kosher?
La dieta Kosher proviene de las leyes dietéticas judías descritas en textos religiosos como la Torá y el kashrut, que determinan qué alimentos son permitidos y cuáles no. El término “kosher” literalmente significa “apto” o “correcto” para consumo según estas reglas antiguas.
Entre sus principios está la prohibición de mezclar carnes con lácteos, la exclusión de ciertos animales como cerdo o mariscos, y la exigencia de que los animales terrestres sean sacrificados de acuerdo con prácticas rituales específicas antes de su consumo.
Alimentos permitidos y prohibidos en la dieta Kosher
La dieta kosher divide los alimentos en categorías claras: carnes, lácteos y alimentos neutros, como frutas, verduras y granos. ¿Cuáles están permitidos y cuáles no?:
- Permitidos: carnes de animales rumiantes con pezuñas, pescado con aletas y escamas, huevos, frutas y verduras limpias de insectos.
- Prohibidos: carne de cerdo, mariscos y cualquier alimento que no cumpla con la preparación kosher o que combine lácteos y carne.
¿Hay evidencia científica sobre efectos nutricionales?
Aunque la dieta Kosher tiene raíces religiosas, algunos estudios sugieren que los métodos de producción y supervisión exigentes asociados con alimentos kosher pueden influir en sus características sensoriales y de calidad, como textura y color en productos cárnicos ritualizados.
Un estudio sobre el efecto de la carne de res, publicado en National Library of Medicine, indica que las prácticas de Kosher pueden alterar ciertos parámetros físicos de la carne comparada con métodos convencionales.
Hoy, muchos consumidores no judíos optan por productos kosher por su pureza, calidad en los procesos o simplemente por preferencia personal, lo que ha impulsado su presencia incluso en supermercados y restaurantes internacionales.
La certificación kosher, identificada por sellos específicos en los envases, ofrece una garantía externa de que los alimentos han sido inspeccionados bajo normas estrictas, algo que atrae a quienes buscan transparencia en lo que consumen.