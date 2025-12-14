Lemon pie sin harina y sin azúcar: la receta saludable para incluir en la dieta y comer sin culpa

Para la base:

1/2 taza de avena

1/4 taza de salvado de avena

Ralladura y jugo de 1/2 limón

Endulzante natural o stevia (a gusto)

1 cdta. de polvo de hornear

Agua (cantidad necesaria)

Para la crema:

1 limón (pulpa y parte amarilla)

1 taza de agua

Endulzante o stevia (a gusto)

1 yema de huevo

3 cdas. de fécula de mandioca

Para el merengue:

2 claras batidas a punto nieve

Endulzante o stevia (a gusto)

1 cdta. de goma xántica

lemon-pie-torta.jpg

Cómo preparar la receta del Lemon pie saludable

Primero, licúa el limón entero con una taza de agua hasta lograr una mezcla uniforme. Lleva la preparación a una olla, agrega la fécula, la yema y el endulzante. Cocina a fuego medio sin dejar de batir. Cuando la mezcla espese, cocina un minuto más. Para formar la base, mezcla la avena, el salvado, el polvo de hornear, la ralladura de limón y el endulzante. Agrega agua de a poco, hasta formar una masa moldeable. Deja reposar la masa unos minutos para que la avena absorba el líquido y luego coloca en un molde de silicona. Cocina en el horno medio a 200 °C durante 15 minutos. Para hacer el merengue, bate las claras a punto nieve con stevia o el endulzante que quieras. Después, suma una cucharadita de goma xántica para darle más consistencia. Para terminar, coloca la crema de limón sobre la base horneada y cubre con el merengue. Lleva el Lemon pie nuevamente al horno hasta que la superficie esté dorada. Luego, deja enfriar en la heladera.

Por qué este Lemon pie es una opción más saludable y liviana

A diferencia del Lemon pie clásico, esta versión no lleva azúcar ni harinas refinadas. En su preparación se utilizan avena y salvado, ingredientes ricos en fibra que favorecen la digestión y ayudan a mantener la sensación de saciedad por más tiempo.

El uso de un endulzante natural contribuye a reducir el índice glucémico del postre, mientras que la fécula de mandioca aporta la textura necesaria sin necesidad de sumar manteca ni cremas pesadas.

Gracias a estos cambios, se trata de una alternativa ideal para quienes siguen una alimentación saludable, buscan moderar el consumo de azúcar o prefieren disfrutar de un postre más liviano sin resignar sabor.