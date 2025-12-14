Cómo preparar Mantecados: las galletas navideñas con 4 ingredientes y listas en 15 minutos

Los mantecados son una de las recetas clásicas de Navidad, ideales para quienes buscan galletas caseras deliciosas, simples y económicas. Estos bocados tradicionales se elaboran con harina, manteca de cerdo y azúcar, y suelen presentarse en dos sabores infaltables: canela o limón.
Su origen se remonta a mediados del siglo XVIII y, desde entonces, los mantecados; que a veces se confunden con los polvorones, aunque no son iguales; forman parte de las celebraciones navideñas en países como España, Cuba, México, República Dominicana y Venezuela.
Para preparar mantecados perfectos, un paso clave es tostar la harina, lo que reduce la humedad y mejora la textura final, además de prolongar su conservación. La manteca de cerdo es el ingrediente esencial que define su sabor, y se recomienda usar azúcar granulado para obtener mejores resultados, aunque también funciona la azúcar común.
Receta de los mantecados, las galletas para Navidad
Ingredientes:
- 300 g de harina de trigo
- 150 g de manteca de cerdo
- 150 g de azúcar
- Canela molida o ralladura de limón (opcional)
Las cantidades de los ingredientes mencionados anteriormente rinden para 30 mantecados.
Paso a paso: la receta de mantecados para Navidad
- Primero, seca la harina (este paso es opcional, pero ayuda a que los mantecados se conserven más tiempo). Para eso, coloca la harina en una bandeja para horno y hornea a 150 °C por 15 minutos. Remueve y hornea por 10 minutos. También, puedes tostarla en una sartén.
- A continuación, en un bowl, coloca la harina totalmente fría y suma la canela (opcional). Mezcla bien.
- En un recipiente aparte, bate la manteca con el azúcar hasta lograr una crema homogénea. Si lo deseas, suma el limón y combina bien.
- A esa preparación, agrega la harina de a poco y continúa batiendo hasta obtener una textura granulada. Amasa en la mesada hasta obtener una consistencia lisa y homogénea.
- Por último, envuelve la masa en papel film y deja reposar a temperatura ambiente por una hora. Precalienta el horno a 180 °C.
- Estira la masa con un grosor de 2 centímetros y corta los mantecados en porciones redondas o cuadradas. Llévalos a la bandeja forrada con papel manteca y hornea por 15 minutos, sin que se tuesten. Deja enfriar y sirve.