Cómo preparar Mantecados: las galletas navideñas con 4 ingredientes y listas en 15 minutos

Su origen se remonta a mediados del siglo XVIII y, desde entonces, los mantecados; que a veces se confunden con los polvorones, aunque no son iguales; forman parte de las celebraciones navideñas en países como España, Cuba, México, República Dominicana y Venezuela.

Para preparar mantecados perfectos, un paso clave es tostar la harina, lo que reduce la humedad y mejora la textura final, además de prolongar su conservación. La manteca de cerdo es el ingrediente esencial que define su sabor, y se recomienda usar azúcar granulado para obtener mejores resultados, aunque también funciona la azúcar común.