Pollo relleno económico y delicioso: la receta infalible para una Navidad rica, colorida y gasolera

El pollo relleno es una de las recetas tradicionales que nunca faltan en la mesa de Navidad, ideal para compartir en familia y rendir para el almuerzo del día siguiente. Su sabor casero y su presentación lo convierten en un clásico infaltable de las fiestas de fin de año.
Para preparar un pollo relleno para Navidad, lo más práctico es pedir en la carnicería que retiren las vísceras y dejen el pollo entero, listo para rellenar. Luego, solo queda armar la mezcla con jamón, champiñones, pan, arroz, manteca, cebolla y las especias que prefieras, logrando un plato festivo, abundante y lleno de sabor.
Esta receta de pollo relleno es sencilla, rendidora y perfecta para quienes buscan opciones tradicionales para sorprender en la cena. Con ingredientes accesibles y una preparación clásica, se convierte en una de las recetas más elegidas para celebrar la Navidad.
Cómo limpiar un pollo para rellenar
Para realizar la receta de pollo relleno es importante quitarle las vísceras. Para eso, abre el pollo sobre la parte superior de los órganos internos, con la ayuda de un cuchillo, y luego colócalo boca arriba, sosteniendo con una mano sobre la pechuga para estabilizar.
Después, introduce la otra mano en la cavidad que has creado y ciérrala alrededor de las tripas. Tira de ellas hacia afuera y repite el procedimiento hasta que hayas retirado todas las vísceras del pollo.
Recetas de Navidad: Pollo relleno económico
Ingredientes:
- 1 pollo entero grande, sin vísceras
- 400 g de champiñones
- 1 taza de migas de pan
- 1 taza de arroz cocido
- 100 g de jamón cocido
- 3 dientes de ajo
- 1/2 cebolla
- 100 ml de vino blanco seco
- 50 g de manteca
- 1 rama de romero
- Sal y pimienta, a gusto
Recetas: cómo hacer Pollo relleno sabroso y colorido
- Primero, pica la cebolla y el ajo bien pequeños y cocina con la manteca en una olla hasta que estén transparentes. Agrega los champiñones cortados y salpimienta. Luego, cocina por unos 5 minutos.
- Retira del fuego y suma las migas de pan, el arroz cocido y el jamón cortado en tiritas.
- Seca muy bien el interior del pollo con papel de cocina. Introduce el relleno que preparaste, con la ayuda de una cuchara.
- Ata el pollo con hilo grueso, cruzándole las patas por delante del hueco y atándolo bien fuerte.
- Coloca el pollo en una fuente para horno y báñalo con el vino blanco. Salpimienta por afuera y pincela con manteca derretida. Colócale romero y llévalo al horno por 2 horas.
- A lo largo de la cocción, en dos o tres ocasiones, vierte el jugo de limón en la bandeja, sobre el pollo relleno. Para saber si está cocido, pincha una pata y el líquido debe salir transparente, la piel debe estar dorada y crujiente.