Pollo relleno económico y delicioso: la receta infalible para una Navidad rica, colorida y gasolera

Para preparar un pollo relleno para Navidad, lo más práctico es pedir en la carnicería que retiren las vísceras y dejen el pollo entero, listo para rellenar. Luego, solo queda armar la mezcla con jamón, champiñones, pan, arroz, manteca, cebolla y las especias que prefieras, logrando un plato festivo, abundante y lleno de sabor.

Esta receta de pollo relleno es sencilla, rendidora y perfecta para quienes buscan opciones tradicionales para sorprender en la cena. Con ingredientes accesibles y una preparación clásica, se convierte en una de las recetas más elegidas para celebrar la Navidad.