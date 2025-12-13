Inicio Recetas Manzanas
Riquísimo y fácil

Cómo se hace el Crumble de manzanas: la receta riquísima, sin harina y con 4 ingredientes

El crumble de manzanas es una de las mejores recetas para disfrutar de una rica tarta a la hora del postre

Antonella Prandina
Crumble de manzanas sin harina, la receta ideal para el postre.

El crumble de manzanas es uno de los postres más clásicos y versátiles dentro del mundo de las recetas dulces. Esta tarta crujiente, elaborada con una mezcla de manzanas tiernas y una cobertura dorada y desmenuzable, se convirtió en un favorito por su sencillez y su sabor irresistible.

Ideal para disfrutar en cualquier momento del día, el crumble combina textura, aroma y frescura en cada bocado. Si buscas un postre fácil, reconfortante y lleno de sabor, esta receta de la tarta crujiente de manzanas es la opción perfecta para aprovechar al máximo esta fruta tan noble.

receta-crumble-manzana-sarten-ingredientes

Receta del crumble de manzanas

Ingredientes:

Para el relleno:

  • 8 manzanas
  • 1/4 taza de azúcar
  • 2 cdas. de avena
  • Opcionales: 1 cda. de jugo de limón, 1 cdta. de canela molida

Para el crumble:

  • 1 1/2 tazas de harina de avena o harina integral
  • 1/2 taza de azúcar o miel
  • 1/2 taza de manteca fría
  • Opcional: 1 pizca de sal
receta crumble manzanas.jpg

Cómo preparar la receta del crujiente de manzanas, paso a paso

  1. Primero, precalienta el horno a 180 °C. Mientras tanto, en un bowl grande, mezcla las manzanas cortadas en cubos con el azúcar, el jugo de limón, la canela y la avena. Luego, lleva esa mezcla a un molde para horno engrasado.
  2. Para el crumble, en otro recipiente, mezcla la harina integral, el azúcar y la pizca de sal. Agrega manteca fría cortada en cubos e incorpora todos los ingredientes con los dedos o con un tenedor hasta formar un arenado.
  3. A continuación, espolvorea la mezcla de crumble sobre las manzanas en el molde y cocina durante aproximadamente 40 minutos, o hasta que la parte superior esté dorada y las manzanas estén tiernas.
  4. Por último, deja que el crujiente de manzanas se enfríe antes de degustarlo. Puede servirse caliente, tibio o frío, acompañado de helado o crema batida.

