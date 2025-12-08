Inicio Recetas Recetas
Cómo preparar Pionono dulce: la receta casera, en 8 minutos y para anticiparse a la Navidad

El pionono dulce casero se destaca entre las recetas navideñas por su bizcochuelo suave y versátil, ideal para lucirse en la mesa de las fiestas

Antonella Prandina
Antonella Prandina
El pionono es uno de los bizcochuelos más consumidos en Navidad. Te dejamos una receta simple. 

A la hora de preparar un arrollado dulce para Navidad, muchas personas recurren directamente a la panadería para comprar un pionono. Sin embargo, este clásico de la repostería argentina forma parte de las recetas más simples y económicas que se pueden elaborar en casa, ideal para quienes buscan un resultado casero sin invertir demasiado tiempo.

El pionono es un bizcochuelo fino y flexible, de origen español, que se popularizó en Argentina como base de postres y preparaciones festivas. Su historia se remonta a mediados del siglo XIX y su nombre rinde homenaje al Papa Pío IX.

A pesar de su apariencia delicada, su elaboración es sorprendentemente sencilla: la masa casera requiere apenas seis ingredientes y solo unos minutos de horno antes de quedar lista para rellenar. Una vez frío, el pionono dulce puede acompañarse con mermeladas, crema chantilly, frutas o dulce de leche, convirtiéndose en un postre versátil y perfecto para celebraciones o meriendas.

pionono receta.jpg
Prepara un pionono sin TACC que será comodín en tus comidas, la receta dulce o salada para Navidad.

Recetas de pionono dulce casero, fácil y económico

Ingredientes:

  • 40 g de azúcar
  • 4 huevos
  • 1 cda. de esencia de vainilla
  • Harina, 40 gramos
  • Miel, 1 cucharada
  • Sal fina, 1/2 cucharada
masa de pionono-bizcochuelo (1)

Cómo se hace el pionono dulce casero, la receta paso a paso

  1. Primero, bate los huevos con el azúcar y la miel hasta lograr el punto letra. Luego, agrega sal y esencia de vainilla.
  2. A continuación, tamiza la harina e integra a la preparación anterior, dentro de la batidora a baja velocidad.
  3. Después, lleva la masa a una placa de 50 por 30 centímetros, aproximadamente, forrada con papel manteca y enmantecada.
  4. Cocina el bizcochuelo en el horno a 190 °C por 8 minutos. Retira y desmolda inmediatamente sobre una rejilla. Cuando enfríe, retira el papel.
  5. Por último, conserva el pionono casero en un lugar fresco y seco. De lo contrario, puedes rellenarlo y enrollarlo (reserva envuelto en papel film).

Rellenos para un pionono dulce

El pionono es un bizcochuelo delgado que sirve para preparar tortas o arrollados. Así pues, muchas panaderías suelen ofrecer la torta Balcarce o de cumpleaños, mientras que las mamás argentinas elaboran arrollados de atún o de dulce de leche durante la época veraniega.

Te dejamos algunos rellenos para aprovechar el pionono casero y hacer un arrollado:

  • Dulce de leche, nueces y merengue
  • Dulce de leche y rodajas de banana
  • Crema y frutas (puede ser durazno, frutillas o frutos rojos)
  • Mermelada

