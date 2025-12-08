Cómo preparar Pionono dulce: la receta casera, en 8 minutos y para anticiparse a la Navidad

El pionono es un bizcochuelo fino y flexible, de origen español, que se popularizó en Argentina como base de postres y preparaciones festivas. Su historia se remonta a mediados del siglo XIX y su nombre rinde homenaje al Papa Pío IX.

A pesar de su apariencia delicada, su elaboración es sorprendentemente sencilla: la masa casera requiere apenas seis ingredientes y solo unos minutos de horno antes de quedar lista para rellenar. Una vez frío, el pionono dulce puede acompañarse con mermeladas, crema chantilly, frutas o dulce de leche, convirtiéndose en un postre versátil y perfecto para celebraciones o meriendas.