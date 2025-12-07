Budín de avena y chocolate exquisito: la receta sin harina para comer rico y saludable en la merienda

Dentro del mundo de las recetas saludables, este budín de avena y chocolate destaca por su textura húmeda y su sabor intenso, logrado sin utilizar harinas refinadas. Perfecto para acompañar con mate, café o té, es una preparación rápida que combina practicidad y sabor.

Con ingredientes simples y económicos, se transforma en una de esas recetas infalibles para quienes quieren darse un gusto sin dejar de lado la alimentación saludable.