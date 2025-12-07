Inicio Recetas budín
Budín de avena y chocolate exquisito: la receta sin harina para comer rico y saludable en la merienda

Un budín de avena y chocolate sin harina, ideal para quienes buscan recetas rápidas, saludables y con ingredientes simples para disfrutar en la merienda.

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
El budín de avena y chocolate es una receta simple y saludable para incluir en la dieta. 

El budín de avena y chocolate sin harina se convirtió en una de las recetas más buscadas por quienes quieren disfrutar de algo rico y saludable para la merienda. Preparado con cacao puro, avena y pocos ingredientes, este postre es una alternativa liviana y nutritiva que se puede disfrutar en cualquier momento del día.

Dentro del mundo de las recetas saludables, este budín de avena y chocolate destaca por su textura húmeda y su sabor intenso, logrado sin utilizar harinas refinadas. Perfecto para acompañar con mate, café o té, es una preparación rápida que combina practicidad y sabor.

Con ingredientes simples y económicos, se transforma en una de esas recetas infalibles para quienes quieren darse un gusto sin dejar de lado la alimentación saludable.

Receta del budín de avena y chocolate saludable

Ingredientes:

  • 1 taza de avena
  • 1/2 taza de harina integral (puede ser de avena)
  • 1/2 taza de azúcar morena
  • 1/4 taza de cacao en polvo
  • 1 cdta. de bicarbonato de sodio
  • 1/2 cdta. de polvo de hornear
  • 1/2 cdta. de sal
  • 1 taza de leche
  • 1/2 taza de aceite vegetal
  • 1 huevo
  • 1 cdta. de esencia de vainilla
Cómo preparar la receta del budín de avena y chocolate sin harina

Antes de comenzar a elaborar la receta del budín de avena y chocolate, precalienta el horno a 180 ºC . Ahora sí, sigue los pasos simples:

  1. Primero, en un bol, mezcla la avena, la harina integral, el azúcar morena, el cacao en polvo, el bicarbonato de sodio, el polvo de hornear y la sal.
  2. En un recipiente aparte, mezcla la leche, el aceite vegetal, el huevo y la esencia de vainilla. Vierte los ingredientes húmedos en el bol de los secos y mezcla hasta que se combinen.
  3. Coloca la preparación en un molde para budín enmantecado y enharinado. Cocina en el horno durante 50 minutos o hasta que, al insertar un palillo, este salga seco.
  4. Para terminar, deja enfriar el budín de avena y chocolate antes de cortar en porciones y servir.

