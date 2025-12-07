Budín de avena y chocolate exquisito: la receta sin harina para comer rico y saludable en la merienda

El budín de avena y chocolate sin harina se convirtió en una de las recetas más buscadas por quienes quieren disfrutar de algo rico y saludable para la merienda. Preparado con cacao puro, avena y pocos ingredientes, este postre es una alternativa liviana y nutritiva que se puede disfrutar en cualquier momento del día.
Dentro del mundo de las recetas saludables, este budín de avena y chocolate destaca por su textura húmeda y su sabor intenso, logrado sin utilizar harinas refinadas. Perfecto para acompañar con mate, café o té, es una preparación rápida que combina practicidad y sabor.
Con ingredientes simples y económicos, se transforma en una de esas recetas infalibles para quienes quieren darse un gusto sin dejar de lado la alimentación saludable.
Receta del budín de avena y chocolate saludable
Ingredientes:
- 1 taza de avena
- 1/2 taza de harina integral (puede ser de avena)
- 1/2 taza de azúcar morena
- 1/4 taza de cacao en polvo
- 1 cdta. de bicarbonato de sodio
- 1/2 cdta. de polvo de hornear
- 1/2 cdta. de sal
- 1 taza de leche
- 1/2 taza de aceite vegetal
- 1 huevo
- 1 cdta. de esencia de vainilla
Cómo preparar la receta del budín de avena y chocolate sin harina
Antes de comenzar a elaborar la receta del budín de avena y chocolate, precalienta el horno a 180 ºC . Ahora sí, sigue los pasos simples:
- Primero, en un bol, mezcla la avena, la harina integral, el azúcar morena, el cacao en polvo, el bicarbonato de sodio, el polvo de hornear y la sal.
- En un recipiente aparte, mezcla la leche, el aceite vegetal, el huevo y la esencia de vainilla. Vierte los ingredientes húmedos en el bol de los secos y mezcla hasta que se combinen.
- Coloca la preparación en un molde para budín enmantecado y enharinado. Cocina en el horno durante 50 minutos o hasta que, al insertar un palillo, este salga seco.
- Para terminar, deja enfriar el budín de avena y chocolate antes de cortar en porciones y servir.