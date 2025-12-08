Panqué de almendra y naranja sin gluten: el postre navideño saludable que todos quieren preparar

El budín de naranja y almendra sin gluten se posiciona como una de las recetas más elegidas de la temporada navideña, especialmente entre quienes buscan alternativas más livianas y aptas para personas con intolerancias. Este panqué combina ingredientes simples con un resultado sofisticado, ideal para acompañar la mesa festiva.
Su textura suave proviene de la harina de almendra, mientras que la naranja fresca aporta un perfume intenso que llena la cocina desde el primer momento. El equilibrio entre humedad y aroma lo convierte en un clásico renovado, perfecto para quienes prefieren postres caseros y naturales.
Para presentarlo, se puede añadir un glaseado cítrico, rodajas de naranja confitada o frutos secos, logrando un budín elegante, nutritivo y completamente sin gluten, pensado para compartir sin restricciones.
Receta de panqué de naranja y almendra
Ingredientes:
- 2 tazas de harina de almendra
- 1/4 taza de maicena
- 1 cdta. de polvo para hornear sin gluten
- 1 pizca de sal
- 4 huevos grandes
- 2/3 taza de azúcar mascabado o de coco
- 1/2 taza de aceite vegetal
- 1/3 taza de yogur natural
- Ralladura de 2 naranjas
- 1/3 taza de jugo de naranja natural
- 1 cdta. de esencia de vainilla
- Rodajas de naranja, almendras fileteadas y/o azúcar glass (opcional)
Cómo preparar la receta de panqué de naranja y almendra
Antes de elaborar la receta del panqué de naranja y almendra, precalienta el horno a 180 °C y engrasa ligeramente un molde de budín o cúbrelo con papel manteca.
Ahora sí, sigue los pasos:
- Primero, en un bol grande, bate los huevos con el azúcar hasta que la mezcla se aclare. Agrega el aceite y el yogur, mezcla bien e incorpora la ralladura, el jugo de naranja y la esencia de vainilla.
- En otro recipiente, mezcla la harina de almendra, la maicena, el polvo de hornear y la pizca de sal. Integra los secos al bol de los líquidos en dos tandas, mezclando suavemente hasta lograr una masa homogénea.
- Lleva la preparación del panqué de naranja y almendra a un molde. Si quieres, acomnoda rodajas de naranja y almendras por encima.
- Para terminar, cocina el budín en el horno durante 30 minutos o hasta que, al insertar un palillo en el centro, este salga limpio. Deja enfriar en el molde por 10 minutos y decora con azúcar glass.