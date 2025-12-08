Panqué de almendra y naranja sin gluten: el postre navideño saludable que todos quieren preparar

Su textura suave proviene de la harina de almendra, mientras que la naranja fresca aporta un perfume intenso que llena la cocina desde el primer momento. El equilibrio entre humedad y aroma lo convierte en un clásico renovado, perfecto para quienes prefieren postres caseros y naturales.

Para presentarlo, se puede añadir un glaseado cítrico, rodajas de naranja confitada o frutos secos, logrando un budín elegante, nutritivo y completamente sin gluten, pensado para compartir sin restricciones.