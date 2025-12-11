Sin harina ni azúcar y para bajar de peso: el budín de manzana en la licuadora para sumar a la dieta

Este budín destaca por su aporte de proteínas, vitaminas, minerales, grasas saludables e hidratos de calidad. Según la Escuela de Salud Pública de Harvard, la avena contiene fibra, vitaminas del grupo B y minerales como hierro y manganeso, nutrientes que ayudan a regular el colesterol, mejorar la digestión, controlar el peso y reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y algunos tipos de cáncer.

Las manzanas, por su parte, suman antioxidantes, vitamina C, vitaminas del complejo B, calcio, fósforo y potasio. Al combinarse con la avena y el huevo, dan como resultado un budín nutritivo y equilibrado, ideal para comenzar el día con energía y mantener una alimentación saludable.