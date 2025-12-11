Sin harina ni azúcar y para bajar de peso: el budín de manzana en la licuadora para sumar a la dieta

Las recetas saludables ganan cada vez más espacio en la cocina diaria, y este budín de manzanas sin harina ni azúcar es una de las propuestas más completas para quienes buscan cuidar la dieta sin gastar de más. Con avena, huevo y fruta, ofrece un dulce rico y liviano para acompañar el mate o cualquier infusión.
Este budín destaca por su aporte de proteínas, vitaminas, minerales, grasas saludables e hidratos de calidad. Según la Escuela de Salud Pública de Harvard, la avena contiene fibra, vitaminas del grupo B y minerales como hierro y manganeso, nutrientes que ayudan a regular el colesterol, mejorar la digestión, controlar el peso y reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y algunos tipos de cáncer.
Las manzanas, por su parte, suman antioxidantes, vitamina C, vitaminas del complejo B, calcio, fósforo y potasio. Al combinarse con la avena y el huevo, dan como resultado un budín nutritivo y equilibrado, ideal para comenzar el día con energía y mantener una alimentación saludable.
Receta sin harina ni azúcar: budín de manzanas saludable
Ingredientes:
- 2 manzanas rojas
- 3 huevos
- 1 taza avena
- 5 cdas. de aceite
- 1 cdta. de esencia de vainilla
- 1 cdta. de polvo para hornear
- 3 sobres de edulcorante o stevia
- Canela, a gusto
Cómo preparar la receta de budín de manzana saludable
Antes de comenzar con la receta del budín de manzana sin harina ni azúcar, enciende el horno a 180 °C para mantenerlo precalentado al momento de la cocción. Además, aceita un molde redondo o rectangular de 20 centímetros.
Ahora sí, sigue los pasos simples:
- Primero, lava y corta las manzanas en rodajas (pueden llevar cáscara o no). Distribúyelas en el molde y reserva.
- Licúa todos los ingredientes hasta lograr una mezcla lisa y homogénea. Con ella, cubre las manzanas por completo.
- Por último, hornea el budín de manzana y avena por 25 minutos. Si lo deseas, puedes decorar con miel, azúcar impalpable o canela.
El budín de manzana y avena es una receta saludable sin harina ni azúcar para disfrutar en la merienda. Puedes acompañarlo de mate o tu infusión favorita.