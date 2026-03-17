El budín de pan es una de las recetas más clásicas y queridas en la cocina argentina. Se trata de una preparación económica y fácil de hacer que transforma ingredientes simples en un postre irresistible, con esa textura suave y el infaltable caramelo.
Un manjar casero
Cómo hacer Budín de pan: la receta mejor guardada de la abuela con 1 ingrediente secreto que cambia todo
Las abuelas siempre tienen sus propias recetas, y son inigualables. Sin embargo, en este artículo descubrimos el ingrediente secreto del budín de pan. ¿Cuál es?
Pero como toda receta casera, tiene su truco: un ingrediente secreto, el mejor guardado de la abuela, que potencia el sabor y lo vuelve mucho más especial.
Para este budín de pan se necesita pan duro, huevos, leche y azúcar. También se pueden sumar restos de facturas o budines. El resultado es un postre húmedo y delicioso, ideal para acompañar con dulce de leche o crema.
¿Cuál es el ingrediente secreto de la abuela?
Receta para hacer Budín de pan con 1 ingrediente secreto
Ingredientes:
- 400 g de pan casero duro
- 1 l de leche
- 200 g de azúcar
- 5 huevos
- 1 cdta. de esencia de vainilla
- Ralladura de 1 limón (opcional)
- Ingredeinte secreto: pasas de uva al ron
Decoración (opcional):
- Dulce de leche
- Crema batida
Cómo preparar las pasas de uva al ron, el ingrediente secreto del budín de pan
Pasos a seguir:
- Coloca las pasas en un bol con un chorrito de ron.
- Déjalas hidratar al menos por 20–30 minutos (si es más, mejor).
- Después, incorpóralas a la mezcla del budín.
¿Qué logras?
- Más sabor (el ron perfuma todo)
- Mejor textura (quedan jugosas, no secas)
- Un toque más gourmet
Cómo hacer la receta del budín de pan de la abuela
- Para comenzar, corta el pan casero en trozos y déjalo en remojo con leche durante 15 minutos. Mientras tanto, precalienta el horno a 180°C y enmanteca una budinera. Pasado ese tiempo, escurre el pan y presiónalo para eliminar el exceso de líquido.
- A continuación, bate los huevos con el azúcar hasta que se forme una espuma. Añade la esencia de vainilla, la ralladura de limón y las pasas de uva al ron.
- Luego, incorpora el pan remojado en la mezcla anterior y vierte la preparación en la budinera. Si quieres, espolvorea con azúcar.
- Finalmente, cocina el budín de pan en el horno precalentado por alrededor de 40-45 minutos o hasta que, al insertar un cuchillo en el centro, éste salga limpio. Deja enfríar y desmolda.
- Opcional: si quieres darle un toque de sofisticación y sabor extra, puedes decorar con dulce de leche y crema batida.