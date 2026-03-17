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Cómo hacer Budín de pan: la receta mejor guardada de la abuela con 1 ingrediente secreto que cambia todo

Las abuelas siempre tienen sus propias recetas, y son inigualables. Sin embargo, en este artículo descubrimos el ingrediente secreto del budín de pan. ¿Cuál es?

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Este budín de pan tiene un ingrediente secreto: es la receta mejor guardada de la abuela.

Este budín de pan tiene un ingrediente secreto: es la receta mejor guardada de la abuela.

El budín de pan es una de las recetas más clásicas y queridas en la cocina argentina. Se trata de una preparación económica y fácil de hacer que transforma ingredientes simples en un postre irresistible, con esa textura suave y el infaltable caramelo.

Pero como toda receta casera, tiene su truco: un ingrediente secreto, el mejor guardado de la abuela, que potencia el sabor y lo vuelve mucho más especial.

Para este budín de pan se necesita pan duro, huevos, leche y azúcar. También se pueden sumar restos de facturas o budines. El resultado es un postre húmedo y delicioso, ideal para acompañar con dulce de leche o crema.

¿Cuál es el ingrediente secreto de la abuela?

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Receta para hacer Budín de pan con 1 ingrediente secreto

Ingredientes:

  • 400 g de pan casero duro
  • 1 l de leche
  • 200 g de azúcar
  • 5 huevos
  • 1 cdta. de esencia de vainilla
  • Ralladura de 1 limón (opcional)
  • Ingredeinte secreto: pasas de uva al ron

Decoración (opcional):

  • Dulce de leche
  • Crema batida

Cómo preparar las pasas de uva al ron, el ingrediente secreto del budín de pan

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La FDA recomienda no consumir este superalimento.

La FDA recomienda no consumir este superalimento.

Pasos a seguir:

  • Coloca las pasas en un bol con un chorrito de ron.
  • Déjalas hidratar al menos por 20–30 minutos (si es más, mejor).
  • Después, incorpóralas a la mezcla del budín.

¿Qué logras?

  • Más sabor (el ron perfuma todo)
  • Mejor textura (quedan jugosas, no secas)
  • Un toque más gourmet

Cómo hacer la receta del budín de pan de la abuela

RECETA BUDIN DE PAN.jpg
  1. Para comenzar, corta el pan casero en trozos y déjalo en remojo con leche durante 15 minutos. Mientras tanto, precalienta el horno a 180°C y enmanteca una budinera. Pasado ese tiempo, escurre el pan y presiónalo para eliminar el exceso de líquido.
  2. A continuación, bate los huevos con el azúcar hasta que se forme una espuma. Añade la esencia de vainilla, la ralladura de limón y las pasas de uva al ron.
  3. Luego, incorpora el pan remojado en la mezcla anterior y vierte la preparación en la budinera. Si quieres, espolvorea con azúcar.
  4. Finalmente, cocina el budín de pan en el horno precalentado por alrededor de 40-45 minutos o hasta que, al insertar un cuchillo en el centro, éste salga limpio. Deja enfríar y desmolda.
  5. Opcional: si quieres darle un toque de sofisticación y sabor extra, puedes decorar con dulce de leche y crema batida.

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