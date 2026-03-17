Cómo hacer Budín de pan: la receta mejor guardada de la abuela con 1 ingrediente secreto que cambia todo

Pero como toda receta casera, tiene su truco: un ingrediente secreto, el mejor guardado de la abuela, que potencia el sabor y lo vuelve mucho más especial.

Para este budín de pan se necesita pan duro, huevos, leche y azúcar. También se pueden sumar restos de facturas o budines. El resultado es un postre húmedo y delicioso, ideal para acompañar con dulce de leche o crema.