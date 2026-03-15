Receta de matambre a la leche al horno: cómo hacer para que quede tiernizado de forma rápida y fácil

El secreto para que el matambre a la leche quede bien tierno está en el tiempo de reposo. Lo ideal es dejar la carne marinando en leche durante varias horas o incluso toda la noche. Si no hay tanto tiempo, también se puede dejar reposar al menos 2 horas o cortar el matambre en porciones para acelerar el proceso de tiernizado

El resultado es un matambre jugoso, tierno y lleno de sabor, con una textura cremosa que se forma gracias a la leche cuajada durante la cocción. Esta receta de matambre a la leche al horno es perfecta para hacer en casa porque solo necesita 7 ingredientes y se cocina en aproximadamente 45 minutos