Receta de matambre a la leche al horno: cómo hacer para que quede tiernizado de forma rápida y fácil

El Matambre a la leche al horno es una de las recetas argentinas más tiernas, sabrosas y fáciles de preparar. Este plato tradicional se cocina con carne de matambre cubierta con leche y especias, una combinación que permite lograr una textura suave y un sabor profundo.
El secreto para que el matambre a la leche quede bien tierno está en el tiempo de reposo. Lo ideal es dejar la carne marinando en leche durante varias horas o incluso toda la noche. Si no hay tanto tiempo, también se puede dejar reposar al menos 2 horas o cortar el matambre en porciones para acelerar el proceso de tiernizado
El resultado es un matambre jugoso, tierno y lleno de sabor, con una textura cremosa que se forma gracias a la leche cuajada durante la cocción. Esta receta de matambre a la leche al horno es perfecta para hacer en casa porque solo necesita 7 ingredientes y se cocina en aproximadamente 45 minutos
Recetas: ingredientes del matambre a la leche en el horno
- 1,3 kilogramos de matambre
- 500 mililitros de leche
- 1/2 cucharadita de tomillo
- 1/2 cucharadita de ají molido
- 1/2 cucharadita de orégano
- Sal y pimienta
- Aceite de oliva
- Caldo de verduras o de carne (opcional)
Cómo preparar matambre a la leche: la receta paso a paso
- Primero, limpia el matambre y retírale la grasa sobrante. Llévalo a una bandeja de horno con una capa de aceite.
- A continuación, mezcla la leche con los condimentos y especias y cubre el matambre con esa preparación, de forma que quede totalmente sumergido. Si quieres, puedes agregar caldo disuelto en agua. Déjalo reposar el mayor tiempo que puedas en la heladera, al menos 2 horas.
- Truco: si no tienes mucho tiempo, puedes cortar el matambre en porciones antes d euntarlo con leche, para que el tiempo de reposo sea menor. De esa manera se tiernizará más rápido.
- Luego, precalienta el horno a 180ºC y mete el matambre a la leche salpimentado en el horno y cocina durante 20 minutos. Retíralo para comprobar que todavía tenga leche y, en caso de que se haya evaporado, agrega nuevamente hasta cubrir.
- Sigue cocinando el matambre en el horno por 20-25 minutos más o hasta que quede dorado. Sirve el matambre tiernizado a la leche caliente, con lo que más te guste.