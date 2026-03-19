Cómo hacer un Budín de chocolate y café: la receta intensa, húmeda y golosa para el mate

Lo mejor de este budín es su practicidad: podés tenerlo listo en solo 30 minutos con ingredientes básicos que seguro tienes en tu cocina. Es la opción ideal para quienes buscan un postre con carácter pero sin complicaciones, logrando una receta rica en tiempo récord.

Para el toque final, puedes decorar el budín con chocolate cobertura o dulce de leche, aportando una capa extra de sabor. Esta receta es, sin dudas, el nuevo clásico que no puede faltar en tu mesa para transformar cualquier tarde en un momento especial.