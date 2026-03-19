Cómo hacer un Budín de chocolate y café: la receta intensa, húmeda y golosa para el mate

Entre las recetas más buscadas para acompañar el mate, el budín de chocolate y café se destaca por su intensidad y textura irresistible. Esta combinación logra un equilibrio digno de pastelería, donde el café actúa como el potenciador natural que resalta las notas profundas del cacao, garantizando una humedad única en cada bocado.
Lo mejor de este budín es su practicidad: podés tenerlo listo en solo 30 minutos con ingredientes básicos que seguro tienes en tu cocina. Es la opción ideal para quienes buscan un postre con carácter pero sin complicaciones, logrando una receta rica en tiempo récord.
Para el toque final, puedes decorar el budín con chocolate cobertura o dulce de leche, aportando una capa extra de sabor. Esta receta es, sin dudas, el nuevo clásico que no puede faltar en tu mesa para transformar cualquier tarde en un momento especial.
Recetas: ingredientes del budín de chocolate con café
- 180 g de harina 0000
- 60 g de cacao amargo
- 2 cdta. de polvo de hornear
- 280 g de azúcar
- 150 cc. de leche
- 100 cc. de aceite
- 2 huevos
- 2 cdta. de café instantáneo disuelto en 100 mililitros de agua
- 1 cdta. de esencia de vainilla
Cómo preparar un budín de chocolate y café: la receta, paso a paso
- Primero, mezcla todos los ingredientes secos en un recipiente amplio. Es decir, combina el azúcar, la harina, el cacao y el polvo de hornear.
- A continuación, incorpora el aceite, los huevos, la leche y la esencia de vainilla, formando una masa homogénea.
- Ahora, agrega el café disuelto en una taza de agua y revuelve bien la mezcla chocolatosa que ya tenías.
- Finalmente, lleva el budín de chocolate y café a un molde previamente enmantecado y con cacao por encima. Cocina en el horno por aproximadamente 30 minutos.
Con este budín húmedo, el éxito en la mesa está asegurado. El toque de café realza el chocolate y lo vuelve único. Para un acabado de pastelería, animate a cubrirlo con chocolate o dulce de leche: el resultado es una verdadera explosión de sabor.