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Dieta saludable

Budín de manzana en licuadora sin harina ni azúcar: la receta saludable que ayuda a bajar de peso

Es una de las recetas saludables de budín de manzana con avena. Es nutritiva, ideal para bajar de peso y sumar energía en el día a día

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
El budín de manzana y avena es una receta saludable para bajar de peso.

El budín de manzana y avena es una receta saludable para bajar de peso.

El budín de manzana saludable es una de las recetas más elegidas para quienes buscan cuidarse sin resignar sabor ni presupuesto. Ideal para la merienda o el desayuno, esta preparación sin harina ni azúcar combina avena y fruta en una opción nutritiva, que aporta energía sostenida y es ideal para bajar de peso.

Desde el punto de vista nutricional, se trata de una receta completa. La avena es una fuente destacada de fibra, vitaminas del grupo B y minerales esenciales, mientras que también aporta compuestos antioxidantes. Según la Harvard T.H. Chan School of Public Health, este cereal contiene fibra soluble que favorece la saciedad, contribuye a la salud digestiva y puede ayudar a reducir el colesterol, además de asociarse con beneficios cardiovasculares.

El consumo de avena se vincula con el control del peso corporal y la reducción del riesgo de enfermedades cardíacas, en parte por su contenido de beta-glucanos, un tipo de fibra clave para el organismo. A esto se suma la manzana, rica en antioxidantes, vitamina C, potasio y otros nutrientes esenciales que fortalecen el sistema inmunológico y aportan beneficios generales a la salud.

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Receta del budín de manzana en la licuadora, sin harina ni azúcar

Ingredientes:

  • 2 manzanas rojas
  • 3 huevos
  • 1 taza avena
  • 5 cdas. de aceite
  • 1 cdta. de esencia de vainilla
  • 1 cdta. de polvo para hornear
  • 3 sobres de edulcorante o stevia
  • Canela, a gusto
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Cómo hacer la receta de budín de manzana saludable

Antes de empezar con la receta del budín de manzana sin harina ni azúcar, precalienta el horno a 180 °C para que esté listo al momento de la cocción. Mientras tanto, engrasa un molde, puede ser redondo o rectangular, de aproximadamente 20 centímetros para evitar que la preparación se adhiera.

Ahora sí, sigue los pasos simples:

  1. Para empezar, lava y corta las manzanas en rodajas (pueden llevar cáscara o no). Distribúyelas en el molde y reserva.
  2. Luego, licúa todos los ingredientes hasta lograr una mezcla lisa y homogénea. Con ella, cubre las manzanas por completo.
  3. Finalmente, hornea el budín de manzana y avena por 25 minutos. Si lo deseas, puedes decorar con miel, azúcar impalpable o canela.

El budín de manzana y avena es una alternativa saludable, sin harina ni azúcar, ideal para sumar a la merienda. Se puede disfrutar solo o acompañado de mate o de la infusión que prefieras.

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