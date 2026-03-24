Budín de manzana en licuadora sin harina ni azúcar: la receta saludable que ayuda a bajar de peso

Desde el punto de vista nutricional, se trata de una receta completa. La avena es una fuente destacada de fibra, vitaminas del grupo B y minerales esenciales, mientras que también aporta compuestos antioxidantes. Según la Harvard T.H. Chan School of Public Health, este cereal contiene fibra soluble que favorece la saciedad, contribuye a la salud digestiva y puede ayudar a reducir el colesterol, además de asociarse con beneficios cardiovasculares.

El consumo de avena se vincula con el control del peso corporal y la reducción del riesgo de enfermedades cardíacas, en parte por su contenido de beta-glucanos, un tipo de fibra clave para el organismo. A esto se suma la manzana, rica en antioxidantes, vitamina C, potasio y otros nutrientes esenciales que fortalecen el sistema inmunológico y aportan beneficios generales a la salud.