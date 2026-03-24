Budín de manzana en licuadora sin harina ni azúcar: la receta saludable que ayuda a bajar de peso

El budín de manzana saludable es una de las recetas más elegidas para quienes buscan cuidarse sin resignar sabor ni presupuesto. Ideal para la merienda o el desayuno, esta preparación sin harina ni azúcar combina avena y fruta en una opción nutritiva, que aporta energía sostenida y es ideal para bajar de peso.
Desde el punto de vista nutricional, se trata de una receta completa. La avena es una fuente destacada de fibra, vitaminas del grupo B y minerales esenciales, mientras que también aporta compuestos antioxidantes. Según la Harvard T.H. Chan School of Public Health, este cereal contiene fibra soluble que favorece la saciedad, contribuye a la salud digestiva y puede ayudar a reducir el colesterol, además de asociarse con beneficios cardiovasculares.
El consumo de avena se vincula con el control del peso corporal y la reducción del riesgo de enfermedades cardíacas, en parte por su contenido de beta-glucanos, un tipo de fibra clave para el organismo. A esto se suma la manzana, rica en antioxidantes, vitamina C, potasio y otros nutrientes esenciales que fortalecen el sistema inmunológico y aportan beneficios generales a la salud.
Receta del budín de manzana en la licuadora, sin harina ni azúcar
Ingredientes:
- 2 manzanas rojas
- 3 huevos
- 1 taza avena
- 5 cdas. de aceite
- 1 cdta. de esencia de vainilla
- 1 cdta. de polvo para hornear
- 3 sobres de edulcorante o stevia
- Canela, a gusto
Cómo hacer la receta de budín de manzana saludable
Antes de empezar con la receta del budín de manzana sin harina ni azúcar, precalienta el horno a 180 °C para que esté listo al momento de la cocción. Mientras tanto, engrasa un molde, puede ser redondo o rectangular, de aproximadamente 20 centímetros para evitar que la preparación se adhiera.
Ahora sí, sigue los pasos simples:
- Para empezar, lava y corta las manzanas en rodajas (pueden llevar cáscara o no). Distribúyelas en el molde y reserva.
- Luego, licúa todos los ingredientes hasta lograr una mezcla lisa y homogénea. Con ella, cubre las manzanas por completo.
- Finalmente, hornea el budín de manzana y avena por 25 minutos. Si lo deseas, puedes decorar con miel, azúcar impalpable o canela.
El budín de manzana y avena es una alternativa saludable, sin harina ni azúcar, ideal para sumar a la merienda. Se puede disfrutar solo o acompañado de mate o de la infusión que prefieras.