Cómo hacer Arroz con leche cremoso: la receta de otoño casera y abundante en 15 minutos

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Fácil de preparar y perfecta para el otoño, esta es una de esas recetas caseras que nunca pasan de moda y siempre invitan a repetir. Te contamos el truco para que el arroz con leche quede bie cremoso.

Recetas para hacer arroz con leche cremoso

Ingredientes:

1 l de leche

70 g de azúcar (o su equivalente en edulcorante)

100 g de arroz blanco

Cáscara de naranja y/o limón

1 rama de canela o canela en polvo (opcional)

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Cómo lograr un arroz con leche cremoso

Para que el arroz con leche salga cremoso es necesario usar leche entera fresca. Además, se puede incluir un trozo de manteca pomada para darle mayor textura a tu receta.

Otra opción para los más golosos es agregar dulce de leche, pasas de uvas al ron, nueces molidas, almendras o cacao sobre el final de la cocción del arroz con leche.

Cómo hacer arroz con leche cremoso, la receta paso a paso