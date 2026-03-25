Cómo hacer Arroz con leche cremoso: la receta de otoño casera y abundante en 15 minutos

El arroz con leche es una de las recetas más elegidas del otoño, ideal para disfrutar los días frescos con un postre cálido, cremoso y lleno de sabor. De origen asiático, esta preparación se expandió por Europa y África hasta llegar a América, donde se convirtió en un clásico infaltable.
Dentro de las recetas tradicionales, el arroz con leche se destaca por su textura suave y su aroma inconfundible, gracias a ingredientes como la canela y las cáscaras de naranja. Puede servirse tanto caliente como frío, adaptándose a todos los gustos durante la temporada.
En Argentina, esta receta suma variantes que la vuelven aún más irresistible, como el agregado de dulce de leche, frutos secos o almendras. Aun así, en su versión más simple, alcanza con pocos ingredientes: arroz blanco, leche, azúcar, canela y cáscaras de naranja.
Fácil de preparar y perfecta para el otoño, esta es una de esas recetas caseras que nunca pasan de moda y siempre invitan a repetir. Te contamos el truco para que el arroz con leche quede bie cremoso.
Recetas para hacer arroz con leche cremoso
Ingredientes:
- 1 l de leche
- 70 g de azúcar (o su equivalente en edulcorante)
- 100 g de arroz blanco
- Cáscara de naranja y/o limón
- 1 rama de canela o canela en polvo (opcional)
Cómo lograr un arroz con leche cremoso
Para que el arroz con leche salga cremoso es necesario usar leche entera fresca. Además, se puede incluir un trozo de manteca pomada para darle mayor textura a tu receta.
Otra opción para los más golosos es agregar dulce de leche, pasas de uvas al ron, nueces molidas, almendras o cacao sobre el final de la cocción del arroz con leche.
Cómo hacer arroz con leche cremoso, la receta paso a paso
- Primero, coloca la leche, la canela y las cáscaras de limón y/o naranja en una olla al fuego. Es importante cocinar todos los ingredientes en frío. Remueve y deja que hierva.
- A continuación, agrega el arroz y remueve cada 4-5 minutos para que no se pegue. Lo ideal es realizar una cocción lenta para que quede bien hidratado. Cuando adquiera una textura cremosa, agrega el azúcar.
- Para finalizar, revuelve y deja cocinar un poco más. Retira la canela y las cáscaras (si quieres). Espolvorea con canela en polvo y sirve.
- Opcional: mientras preparas el arroz con leche, puedes embeber pasas de uva en ron y añadirlas al final de la cocción. También, se puede sumar una cucharada de dulce de leche cuando la receta esté lista.