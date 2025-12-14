Cómo hacer porotos en escabeche riquísimos: la receta con un fácil paso a paso y una textura cremosa

La receta de porotos es escabeche es perfecta para cuando dan ganas de comer y la espera de la comida se hace eterna. También es la antesala perfecta como entrada o puede saborearse como parte de una picada. El problema es que es tan rica, que termina llevándose todo el protagonismo.
Esta receta artesanal que se hace en casa, se preara muy fácil y se elabora con ingredientes que generalmente uno tiene en casa.
Los porotos en escabeches integran una larga lista de alimentos que se preparan en conservas, con el propósito de alargar su vida y ser consumidos cuando uno quiera.
Nadie se puede resistir a esta riquísima receta, que lleva ingredientes esenciales para que los porotos queden bien aliñados y potencien el sabor de estas alubias, de textura cremosa y tierna.
El sitio made_in_casa comparte una receta de porotos en escabeche que es para chuparse los dedos y es más que recomendada.
Cómo hacer porotos en escabeche
Para lograr una receta bien aliñadita de porotos en escabeche, se necesitan estos ingredientes:
Ingredientes
- 1/2 kilo de porotos pallares o alubias de Buena calidad
- 1 diente de ajo mediano o chico (picado)
- Perejil picado
- Sal y pimienta
- 1 cucharada de pimentón
- 1 cucharada de orégano
- 1 cucharada de ají molido
- 1/2 cebolla
- 1/2 pimiento rojo y medio pimiento verde
- 250 cc de aceite de girasol
- 250 cc de vinagre blanco
- 6 hojas de laurel
Receta de porotos al escabeche, paso a paso
- El primer paso consiste en colocar los porotos en remojo para que se ablanden. Se ponen en agua la noche anterior a la preparación.
- Para ablandarlos rápidamente y no esperar toda la noche, los porotos se pueden cocinar por unos 20 minutos en una olla a presión.
- Dejar enfriar los porotos y llevarlos a una olla. Incorporar la verdura, finamente picada.
- Sumar a la preparación las distintas especias. Es opcional agregarle el ingrediente que uno más quiera y no figure en la receta original.
- Revolver bien hasta que los porotos, verduras y demás ingredientes se mezclen bien.
- Colocar en frascos bien limpios la preparación.
- Agregar aceite de girasol hasta que el contenido quede bien tapado. Tapar.
- Llevar a la heladera o lugar fresco.
- Dejar reposar algunas horas o días para que se potencien los sabores.